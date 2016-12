Fernsehteam im Dorf Gegner der neuen Abwassergrundgebühr haben den MDR-„Sachsenspiegel“ eingeladen.

Der Streit um die neuen Grundgebühren im Abwasserzweckverband (AZV) „Gemeinschaftskläranlage Kalkreuth“ kommt jetzt auch ins Fernsehen. Ein Kamerateam des MDR-Vorabendmagazins „Sachsenspiegel“ will an der nächsten öffentlichen Verbandssitzung teilnehmen.

Die Sitzung ist für Montag, 12. Dezember, um 19 Uhr in der Gemeindeverwaltung Thiendorf vorgesehen. Zuvor sind die Fernsehleute bei Birgit Zander in Niegeroda zu Gast. Sie und viele andere Leute aus Niegeroda und Oelsnitz wehren sich gegen die neue Abwassergrundgebühr. Sie sind in Widerspruch gegangen und sich sicher, auch einen Grund dafür zu haben. Denn sie haben wiederholt keinen „Radeburger Anzeiger“ erhalten. In diesem Monatsblatt werden die Sitzungen des AZV angekündigt. Deshalb hätten sie erst von der neuen Gebühr erfahren, als sie schon beschlossene Sache war.

Sowohl vom „Radeburger Anzeiger“ als auch von der Firma, die ihn verteilt, sei Birgit Zander bestätigt worden, dass das Blatt ordnungsgemäß in Niegeroda und Oelsnitz verteilt wurde. „Aber mehr als 200 Leute, die hier leben, lügen nicht“, sagt sie. (SZ/jö)

zur Startseite