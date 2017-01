Fernsehteam fängt Katzen ein Straucher holen Tierschutzexperten Frank Weber von Vox zu Hilfe. Der Tierschutzverein fordert Zwangskastration.

Tierschutz-Vereinschef Armin Krake und Paulin Müller beratschlagen, wie es weitergehen soll mit dem Katzenproblem in dem Großenhainer Ortsteil. Hier ist auch die Stadt gefragt.

Sie tut es seit Jahren. Und sie macht es wirklich gern. Aber jetzt hat Christine Müller einfach genug. Die 64-jährige Rentnerin aus dem Großenhainer Ortsteil Strauch kümmert sich um die Katzen im verwilderten Grundstück nebenan. Was einstmals mit den zwei Fellnasen des mittlerweile verstorbenen Besitzers begann, ist zur Plage ausgewachsen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn aus zwei Tieren wurden vier, irgendwann acht, 16 – wie viele Katzen sich jetzt in der verlassenen Scheune tummeln, weiß gar niemand zu sagen. „Auf jeden Fall aber so viele, dass ich mir dachte, das kann nicht so weiter gehen“, bekennt Christine Müller.

Allerdings: Ein Anruf beim städtischen Ordnungsamt habe nach eigenem Bekunden nichts gebracht. Lediglich den Hinweis, wer Katzen füttere, dem gehörten sie auch. „Eine für mich völlig unangebrachte Argumentation. Die Tiere sind nun mal da. Es sind Lebewesen, die nicht wegen unseres Unvermögens verhungern können.“

Ein Problem, von dem der Großenhainer Tierschutzverein nicht zum ersten Mal hört. Bereits im vergangenen Jahr schlug er mehrfach Alarm, als besonders im Sommer zahlreiche Katzen im Preuskerviertel der Röderstadt ausgesetzt wurden. Selbst an der Abfalltonne wurde damals ein Karton mit einer Katze gewissermaßen entsorgt. Nicht mehr gewollte Vierbeiner oder solche, die sich ungehindert vermehren können, welche dann in Tierheimen oder der Priestewitzer Pfötchenhilfe liebevolle Aufnahme gefunden haben.

Zumindest bisher. „Denn die betreffenden Einrichtungen platzen aus allen Nähten, und die Kosten für Kastration, Impfungen und Nahrung übersteigen langsam unsere finanziellen Kapazitäten“, sagt Armin Krake. Wie der Vorsitzende des Großenhainer Vereins betont, seien hier dringend die Städte und Gemeinden gefordert. Denn für verantwortungsvolle Katzenhalter stehe fest: Kastration gehöre nun mal zu einem artgerechten Katzenleben dazu.

Sie sei nicht nur Tierschutz im besten Sinne, sondern auch eine Gesundheitsvorsorge, die das Leben der Katze verlängern könne. In einigen deutschen Städten, so Armin Krake, seien Katzenbesitzer, deren Tiere regelmäßig nach draußen gingen, dazu verpflichtet, sie zu kennzeichnen und kastrieren zu lassen. Komme der Besitzer dem nicht nach, müsse mit einem Bußgeld gerechnet werden. „Diese Kastrationspflicht ist längst überfällig. Sie müsste bundesweit durchgesetzt werden und würde wie im Fall von Strauch viel Ärger vermeiden“, ist sich Armin Krake sicher.

Familie Müller hat indes die Angelegenheit selbst in die Hände genommen. Genauer gesagt, das Telefon und Frank Weber vom Haustiermagazin „hundkatzemaus“ über die missliche Situation im Nachbargrundstück informiert. In der immer sonnabends auf Vox ausgestrahlten Sendung hilft der Tierschutzexperte Frank Weber in besonders schweren tierischen Fällen. „Tatsächlich haben sich die Fernsehleute dann bei uns gemeldet und uns ihre Unterstützung zugesagt“, erklärt Paulin Müller. Die 19-jährige Studentin habe einfach nicht mehr mit ansehen können, dass sich die Tiere im Nachbargrundstück ihrer Oma ungehindert vermehren beziehungsweise der Aufwand der Fütterung für die ältere Frau immer größer werde.

Eine Situation, die das Münchner Produktionsteam offenbar überzeugte. Das Team um Frank Weber kam jetzt nach Strauch und fing gemeinsam mit dem Großenhainer Tierschutzverein sieben Katzen ein. Darüber hinaus wurden Fallen aufgestellt und 500 Euro zur Kastration von Tieren zur Verfügung gestellt. „Es ist ein erster Schritt. Aber damit ist das Gesamtproblem weder in Strauch noch in anderen Teilen von Großenhain gelöst“, mahnt Armin Krake. Immerhin habe das neue Jahr erst begonnen, und der Verein allein könne die Kosten absehbar nicht stemmen.

Wie sich das Team um Frank Weber beim Einfangen der wilden Katzen angestellt hat, ist im Februar im Fernsehen zu sehen. Den Termin gibt die SZ rechtzeitig bekannt.

