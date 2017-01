Fernsehteam dreht bei Capron

Der Wohnmobilhersteller Capron in Neustadt hatte kürzlich Besuch von einem Filmteam. Kameraleute und Redakteure des Mitteldeutschen Rundfunks haben einen Film über die Produktion der Reisemobile gedreht. Knapp vier Stunden seien die Fernsehleute im Werk gewesen, haben Mitarbeiter interviewt und die Entwicklung der letzten zehn Jahre zusammengefasst. Herausgekommen ist ein etwa zwei Minuten langer Beitrag, der bereits im Sachsenspiegel gezeigt wurde.

Der Besuch hängt mit dem zehnjährigen Produktionsjubiläum zusammen. Im Dezember 2006 rollte bei Capron das erste Reisemobil vom Band. Innerhalb von zehn Jahren sind mehr als 40 000 weitere Fahrzeuge produziert worden. Sie sind weltweit in über 30 Länder verkauft worden. Gewachsen sind auch die Mitarbeiterzahlen. Anfangs waren etwa 60 Angestellte bei Capron beschäftigt. Heute gehören rund 500 Mitarbeiter dazu. Sie sorgen dafür, dass pro Tag rund 35 Mobile der Marken Carado und Sunlight hergestellt werden. In diesem Jahr will das Unternehmen auf einem neuen Grundstück an der Kirschallee in Langburkersdorf weiter expandieren. (SZ/kat)

