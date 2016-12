Fernsehhauptstadt Riesa Während der MDR am Rathaus dreht, ist ein RTL-Team an der Sternwarte im Einsatz. Und Vox kommt ins Tierheim.

Riesa in Farbe: RTL hat am Mittwoch Stefan Schwager vom Sternwarten-Verein interviewt. © Volkssternwarte Riesa

Es geht doch: Riesa hat derzeit eine Fernsehpräsenz, wie man sie sich nur wünschen kann. Und das nicht einmal wegen irgendwelcher Skandale. Nein: Während der MDR am Rathaus märchenhaft verkleidete Tanzpaare zählte und sich Vox für Donnerstag im Tierheim angekündigt hat, war ein RTL-Team am Mittwoch in der Volkssternwarte zu Gast.

Bereits kurz nach sieben Uhr früh ging dort der Dreh los – wenn bereits um zwölf Uhr die Sendung laufen soll, dann muss das Material für die Sendung vorbereitet sein. Die Dreharbeiten dauerten knapp zwei Stunden. „Mehrmals erkundigte sich die Redaktion noch während der Schnittarbeiten nach dem Dreh um fachliche Details und Erklärungen. Toll, wenn wir als Volkssternwarte dafür auch genutzt werden“, sagt Sternwarten-Chef Stefan Schwager.

Dabei sei der Anlass der Dreharbeiten, der sogenannte Supervollmond, für Sternwarten eher ein unspektakuläres Ereignis. „Im Teleskop ist dieser Vollmond eher unspektakulär, weil er aufgrund des Beleuchtungswinkels der Sonne keine wesentlichen Details wie Krater oder Gebirge auf der Mondoberfläche zeigen kann.“ Da sei ein Halbmond oder Sichelmond deutlich spektakulärer. Aber der Vollmond zeige eben die komplette erdzugewandte Seite des Mondes. Wenn dieser dann noch am Horizont aufgehe, ziehe das die Menschen seit Tausenden Jahren in den Bann. Dementsprechend groß sei das Interesse der bundesweiten Nachrichtenjournale. RTL war jetzt schon das vierte Mal in der Volkssternwarte Riesa, das MDR-Fensehen und die ARD kamen auch schon, ebenfalls mehrere Radiosender. Der Verein helfe damit, die Stadt Riesa bundesweit bekannt zu machen, sagt Stefan Schwager. (SZ)

