Fernsehen zeigt Kriminalfall Der MDR hat den Diebstahl der 18 Straßenlampen am Berzdorfer See nachgestellt. Er zeigt den Fall in der Sendung „Kripo live“. Und sucht Zeugen.

Kopflos und lichtlos, so stehen die Lampen seit anderthalb Monaten da. © Bernd Gärtner

Für die Hebebühne von Norman Möhle wird die neuen Tauchritzer Straße am Berzdorfer See langsam zu wohlbekanntem Terrain. Sie war nötig, um vor ein paar Wochen die neuen Lampen an der neuen Straße zu installieren. Möhle ist der Inhaber der Elektro Schönau GmbH. 18 dieser Straßenlampen sind inzwischen futsch. Jetzt wurde die Hebebühne von Norman Möhle gebraucht, um an eben dieser Stelle ein Kamerateam in die Höhe zu hieven. Die 18 Straßenlampen sind im September gestohlen worden, jetzt beleuchtet die MDR-Sendung Kripo live den Fall.

In der vergangenen Woche, am Mittwoch und Donnerstag, war das Filmteam von Kripo live für die Aufnahmen an der neuen Tauchritzer Straße am Berzdorfer See zu Gast. Unter anderem wurde für die Sendung der Diebstahl nachgestellt. Am 21. September entdeckten Arbeiter, die an der Straße zu tun hatten, dass nahe der Firma BMS Stahlbau etwas nicht stimmte im Bild: Die LED-Aufsätze von 18 Straßenlampen waren plötzlich weg. Nicht nur die hohe Zahl macht den Fall außergewöhnlich. Es kann für die Diebe nicht leicht gewesen sein, an die LED-Köpfe ranzukommen – sie hingen fünf, sechs Meter hoch. Und sie waren allerneueste Technik. Seit vergangenem Jahr wird die Blaue Lagune am Berzdorfer See für den Tourismus erschlossen. Dazu gehört auch der Ausbau der Tauchritzer Straße, die von der S 128 bis zur Blauen Lagune führt. Die Straße ist noch gar nicht freigegeben. Und die zugehörigen Straßenlampen waren noch nie in Gebrauch.

Weg mögen die LED-Aufsätze sein, vergessen sind sie nicht. Polizeisprecher Thomas Knaup bestätigt, dass die Polizei gemeinsam mit dem MDR einen Zeugenaufruf zu dem Fall für die Sendung Kripo live vorbereitet. „Ziel der Ermittler für Bandenkriminalität der Kriminalpolizeiinspektion Görlitz ist es, nichts unversucht zu lassen, um Zeugen zu finden, die entweder die Tat beobachtet haben, die Täter kennen oder wissen, wo sich die entwendeten Beleuchtungskörper befinden“, so Thomas Knaup. Ähnlich beschreibt auch Margit Parchomenko von der Presseabteilung des MDR das Ziel der Sendung: „Auch wenn die neue Tauchritzer Straße zum Teil für die Öffentlichkeit noch nicht zugänglich ist, geht die Polizei davon aus, dass durch die Nähe zum Berzdorfer See Spaziergänger, Bauarbeiter oder Freizeitsportler vor Ort waren und Hinweise auf die Täter geben können“, erklärt sie. Es geht dabei um den Tatzeitraum vom 15. bis 21. September. In der Sendung Kripo live stellt Moderator Axel Bulthaupt aktuelle, ungelöste Kriminalfälle aus dem Sendegebiet vor und spricht mit Kriminalexperten.

„Wir haben den Diebstahl mit zwei Komparsen nachgestellt“, erzählt Margit Parchomenko. „Einer von den beiden ist ein professioneller Kletterer.“ Der Dreh war keine einfache Sache. „Der Regen war an den beiden Tagen die größte Herausforderung – für den Kletterer und natürlich für das Kamerateam“, sagt Margit Parchomenko. Das MDR-Team führte außerdem Interviews. Der zuständige Ermittler und ein Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz waren vor Ort, um über den aktuellen Ermittlungsstand aufzuklären.

Einen interessanten Zufallsfund hat derweil Enrico Opitz gemacht. Oder besser, die Kamera am Aussichtsturm der Neuberzdorfer Höhe hat zufällig ein interessantes Bild gemacht. Diese Kamera wurde vor Jahren von einer privaten Initiative gekauft und am Turm installiert. Sie macht für Einheimische wie Touristen Panoramabilder vom See, die man sich im Internet ansehen kann. Enrico Opitz betreut die Technik. „Als ich von dem Fall hörte, bin ich neugierig geworden“, sagt er. Opitz sah die Bilder noch einmal durch. Die Kamera zeigt nicht immer dieselbe Perspektive, sondern bewegt sich. In einer Einstellung sieht man ein Stück der neuen Tauchritzer Straße. Und auf einem dieser Fotos, vom Nachmittag des 17. September, sieht man an der Straße zwei Personen, dunkel gekleidet. Die Straßenlampen in dem Ausschnitt scheinen noch intakt zu sein. Eine der Personen kniet an einem der Masten. „Die zweite Person scheint gerade die Straße zu überqueren“, sagt Opitz. Der Polizei ist das Bild bekannt, teilt Thomas Knaup mit. „Ob darauf tatsächlich die Diebe der Laternen zu sehen sind, werden die weiteren Ermittlungen zu klären haben.“

Für den MDR-Dreh zu dem Fall stand auch Schönau-Berzdorfs Bürgermeister Christian Hänel (parteilos) vor der Kamera. Ein Fernsehteam in einer Kommune, das sorgt normalerweise für Freude. Diesmal aber vergällt der Grund für die Filmarbeiten dem Bürgermeister die Freude. Für Hänel ist der Diebstahl bis heute unbegreiflich. Im Ärger hatte er im September gesagt, die Lampen würden nicht ersetzt, dafür sei auch kein Geld mehr da. Eine Hälfte dieser Aussage hat auch heute noch Bestand, die andere nicht. „Wir müssen die Lampen ersetzen“, sagt Christian Hänel. „Wir können sonst die Straße nicht in Betrieb nehmen.“ Bei der Frage der Finanzierung sieht es heute aber nicht besser aus als damals. „Wie wir das machen, müssen wir uns noch überlegen.“

Also wird es für Norman Möhles Hebebühne womöglich schon bald ein weiteres Wiedersehen mit der Tauchritzer Straße geben. Wenn die Masten Ersatz-Köpfe bekommen. Möhle selber ist froh über den Fernsehdreh. „Es ist gut, dass sich etwas bewegt, und man weiter versucht, den Tätern auf die Spur zu kommen.“ Und der Fall kommt in die Öffentlichkeit. Vielleicht, hofft er, sorgt das ja zumindest dafür, dass Diebe künftig lieber einen Bogen um die Blaue Lagune machen.

Die Sendung „Kripo live“ mit dem Fall der gestohlenen Straßenlampen am Berzdorfer See wird an diesem Sonntag, 19.50 Uhr, im MDR ausgestrahlt.

