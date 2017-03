Fernsehdoktor kommt zur Lesung Schauspieler Dieter Bellmann schrieb ein Buch. Den Stoff lieferte auch die Semmelmilda. Das stellt er jetzt vor.

Schauspieler Dieter Bellmann wurde in Dohna geboren und ist in Sebnitz aufgewachsen. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Schauspieler Dieter Bellmann, Jahrgang 1940, hat bestimmt schon viel erlebt. Er stand auf verschiedenen Bühnen und in zahlreichen Rollen vor der Kamera. Einem breiten Publikum ist er vor allem als Direktor der Sachsenklinik in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ bekannt. Und dann traf er in der Städterätsel-Reihe „Mittagskurier“ des MDR, für die er außerdem über zehn Jahre durch Sachsen reiste, auch noch die Semmelmilda aus dem Osterzgebirge. Mit Sabine Nowraty, die das Schellerhauer Original selbst seit Jahren mit Herz und flotten Sprüchen mimt, war er im Winter in ihrem Heimatort unterwegs. Und er ist noch mal wiedergekommen, um mit der Semmelmilda auch im Sommer durch den Ort zu ziehen. Das muss für Bellmann unvergesslich gewesen sein. Denn er hat die schönsten Erlebnisse seiner Reisen, die ihn zu eher weniger bekannten Sehenswürdigkeiten führten, zu einem Buch verarbeitet, auch die von Schellerhau. „Er hat die kleinen Highlights der Orte ganz liebevoll vorgestellt“, schwärmt die Semmelmilda.

Davon können sich nun die Osterzgebirgler selbst ein Bild machen – vom Inhalt und vom Autoren. Dieter Bellmann liest aus „Unterwegs in Sachsen“ am Sonnabend, dem 18. März, 19 Uhr, im Ahorn Waldhotel in Schellerhau und signiert das Buch auch.

Eintritt ist frei. Das Hotel bittet um Reservierung, Telefon: 035052 600.

