Fernseh-Ohrfeige für Löbau Ein am Sonntagabend bei Spiegel-TV ausgestrahlter Beitrag lässt die Stadt in trübem Licht zurück – das erzürnt viele.

Bonjour Tristesse – der TV-Beitrag über Löbau drehte sich vor allem um Neubaublöcke, Abwanderung und den Mangel an Arbeitsplätzen. Ein trostloses Bild. © Rafael Sampedro

Löbau. Der Sonntagabend bei Spiegel TV ausgestrahlte Beitrag über Löbau bewegt so manches Gemüt. Auf Facebook in Löbauer Gruppen ist das zumindest ein Thema und auch bei der Facebookseite von Spiegel TV. Achteinhalb Minuten dauert der Bericht über den „Niedergang von Löbau“ - so der Titel unter dem Video. Gezeigt werden eine Beerdigung, die aufgrund geringer finanzieller Mittel sehr bescheiden ausfällt, ebenso der Abriss von Plattenbauten in Löbau Ost. Der Satz fällt: „Wer noch nicht gestorben ist, verlässt Löbau.“ Geschlossene Geschäfte, weggebrochene Arbeitsplätze, Wohnungsleerstand und dass zehn Prozent der Einwohner über 75 Jahre alt sind, spielen ebenfalls eine Rolle. Zu Wort kommt unter anderem auch Oberbürgermeister Dietmar Buchholz, der in die Kamera sagt, man müsse das sehen „wie im Krieg.“ Im Krieg wären die Gebäude zerstört worden und keine Wohnungen mehr da. Jetzt wären die Leute da, aber keine Arbeitsplätze, weil viele Betriebe nach der Wende „plattgemacht wurden.“ Nur wenige Sätze von Dietmar Buchholz werden ausgestrahlt. „Die Aufzeichnungen im Rathaus dauerten dagegen etwa eine halbe Stunde“, sagt Stadtsprecherin Eva Mentele. Dabei wären unter anderem Zukunftsperspektiven und positive Dinge zur Sprache gekommen. In dem Bericht werden diese nicht gezeigt. Der TV-Beitrag endet mit den Worten: „Zum Schluss was Positives: Wenn der Mensch geht, kommt der Wolf.“ Nirgendwo hätten sich so viele Wölfe angesiedelt, wie in der Lausitz.

René Seidel von der Initiative „Löbau lebt“, die sich im kommenden Monat als Verein zusammenschließt, sagt der SZ:

„Löbau wurde so dargestellt, wie es in den meisten Köpfen drin ist, auch bei den Löbauern. Man bekam den Eindruck, dass es nicht viel Lebenswertes hier gibt. Im Grunde wurde damit genau das Bild vermittelt, gegen das wir ankämpfen“, sagt er. Man könne den gleichen Beitrag mit Löbau als lebendige Stadt darstellen. Das „eine“ Bild einer Stadt gebe es nicht. Je nachdem welche Menschen und Geschichten gezeigt werden, könnte man die eine oder andere Seite abbilden. René Seidel hat mittlerweile Kontakt mit Spiegel TV aufgenommen. Der Sender will am Dienstag in einem Beitrag „Löbau lebt“ verlinken. Die Initiative selbst hat sich auf die Fahnen geschrieben, frischen Wind in die Stadt zu bringen und will das kulturelle Leben zusammen mit den Bürgern im Ort bereichern. Dazu wurden bereits verschiedene Aktionen durchgeführt und auch 2017 haben die Mitstreiter schon jede Menge konkrete Ideen, die vorbereitet werden.

