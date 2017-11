Fernradwege sollen ausgebaut werden

Auf den Dresdner Radwegen holpert es an vielen Stellen. Bis 2025 will die Verwaltung deswegen 447 Projekte umgesetzt haben. Die sind im Radverkehrskonzept aufgelistet und mit Prioritäten versehen. Weil bisher noch nichts passiert ist, nutzt die Stadtratsfraktion der CDU einen Antrag, um den Ausbau von ausgewählten Stellen voranzutreiben. Dem hat nach dem Pieschener Ortsbeirat nun auch das Gremium in der Neustadt zugestimmt – allerdings mit allerhand Enthaltungen. Der Antrag beauftragt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) mit den Planungen für den Ausbau der Radwege zwischen Niederpoyritz und Hosterwitz sowie Flügelwegbrücke und Altkaditz und für die Sanierung des Körnerwegs.

Einige Neustädter Politiker sahen das kritisch. Die Sinnhaftigkeit des Antrags wurde wegen des bereits beschlossenen Radwegekonzepts infrage gestellt. Weil sich die meisten enthielten, wurde dem Antrag letztlich dennoch zugestimmt. Die Entscheidung fällt der Stadtrat. (SZ/sh)

