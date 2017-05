Fernradweg wird ausgebessert Weil das Abwassernetz erneuert wird, können Radler bald komfortabler fahren.

Für den ramponierten Radwegabschnitt „Mittellandroute“ von Bonnewitz nach Liebethal gibt es jetzt neue Hoffnung. „Nach meinen Informationen wird die Strecke im Zuge der aktuellen Baumaßnahme in Bonnewitz ausgebessert, da sie als Umleitung genutzt wird“, sagt Gernot Heerde, Ortsvorsteher von Graupa. Bonnewitz ist ein Ortsteil von Graupa. Schon oft hatte der Ortschaftsrat eine Instandsetzung der Fahrradstrecke angemahnt, die derzeit eher einer Holperpiste gleicht. Nun aber könnte es gelingen, den Weg wieder herzurichten, weil sowieso in Bonnwitz gebaut wird. Laut dem Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Pirna sind die Stadtwerke Pirna (SWP) verpflichtet, Bonnewitz an die öffentliche Kanalisation anzuschließen. Die Arbeiten erstrecken sich vor allem auf den südlichen Teil des Ortes. Das aktuelle Vorhaben dauert voraussichtlich bis Dezember 2017. Um das recht aufwendige Bauprojekt zeitlich zu entzerren, wollten es die Stadtwerke ursprünglich über zwei Jahre ziehen. Doch nach aktuellen Vorgaben muss das Vorhaben bis Ende 2017 fertig sein. (hui)

zur Startseite