Fernfahrer an Weiterreise gehindert Der Sattelzug des 43-Jährigen wies erhebliche Mängel auf und musste zunächst repariert werden.

Die Reise eines Fernfahrers endete wegen eines mangelhaften Sattelzuges auf einem Parkplatz bei Döbschütz. © dpa

Vierkirchen. Auf einem Parkplatz bei Döbschütz hat die Polizei einen Fernfahrer an der Weiterreise gehindert. Der in Rumänien zugelassenen Sattelzug wies laut Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Görlitz erhebliche Mängel auf. So waren tragende Elemente des Aufliegers durchgebrochen, auch die Federbälge waren defekt. Der 43-Jährige durfte erst nach Reparatur des Sattelzugs weiterfahren und wird mit einem Bußgeld rechnen müssen. (szo)

