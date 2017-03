Fernbusse fahren wieder zum Flughafen Tegel Die Fahrten sind auf den Flugplan abgestimmt. Außerdem gibt es neue Direktverbindungen nach Österreich und Ungarn.

Los Angeles, Paris, Peking: Von Berlins größtem Flughafen Tegel geht es in die Welt. Auch viele Dresdner nutzen ihn. Seitdem der Berlin-Linienbus seinen Betrieb im Oktober eingestellt hat, gibt es allerdings keine Direktverbindung mehr zum Hauptstadt-Airport. Nun will Flixbus die Strecke wieder aufnehmen. Bis zu elfmal am Tag möchte das Unternehmen zwischen Dresden und dem Terminal pendeln. Die Fahrzeiten seien auf den Flugplan abgestimmt, teilt Flixbus mit. Die neue Verbindung wird am 6. April aufgenommen. Gut zweieinhalb Stunden dauert die Fahrt.

Fernbusse würden in der Reiseplanung der Passagiere einen immer größeren Stellenwert erhalten, sagt Til Bunse von der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg. Die neuen Direktverbindungen seien daher zu begrüßen. Flixbus fährt bislang nur ins Berliner Zentrum. Wer mit dem Zug zum Airport fahren möchte, muss am Berliner Hauptbahnhof aus- und in den Flughafen-Bus umsteigen.

Flixbus ist inzwischen Marktführer in der Fernbus-Branche. 2015 schloss sich das Unternehmen mit Meinfernbus zusammen. Im vergangenen Jahr wurden große Teile des Postbus-Streckennetzes übernommen. Die Bahn stellte den Betrieb ihres Berlin-Linienbusses ein und fährt seitdem nur noch einzelne Strecken unter der Marke „IC Bus“. 2016 beförderte Flixbus laut eigenen Angaben rund 1,4 Millionen Fahrgäste von und nach Dresden. Weitere Strecken sollen noch in diesem Jahr dazukommen. Ebenfalls ab dem 6. April werden Direktverbindungen nach Maribor in Österreich, Bratislava, Györ und Budapest angeboten.

Die Dresdner Stadtverwaltung rechnet damit, dass Fernbus-Unternehmen in den nächsten Jahren weitere neue Strecken aufnehmen werden, vor allem ins europäische Ausland. Deshalb soll ein Busbahnhof am Wiener Platz gebaut werden. Eine Entscheidung hat der Stadtrat allerdings noch nicht getroffen. Außerdem ist noch unklar, wer den Halt baut und später betreiben wird. (SZ/sr)

