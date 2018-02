Fernbusse fahren weiterhin nur bis Berlin Der Anbieter Flixbus hatte seine Linien von Bautzen nach Breslau, Prag und München gekappt. Eine Neuauflage ist vorerst vom Tisch.

Flixbus plant derzeit keine neue Linien ab Bautzen. © Archivfoto: Robert Michalk

Bautzen. Nach der Streichung der Fernbusverbindungen in Richtung Schlesien, Bayern und Böhmen im vergangenen Sommer plant der Anbieter Flixbus zunächst keine neuen Linien, die von und nach Bautzen fahren. Derzeit sind für die nahe Zukunft keine größeren Veränderungen in der Region geplant, erklärt eine Sprecherin des Unternehmens. Seit der Kappung der Verbindungen in Richtung Wroclaw, München und Prag war nur die Linie nach Berlin verblieben. Über die gelangen Reisende aus Bautzen weiterhin fünfmal in der Woche an verschiedene Halte in der Bundeshauptstadt sowie nach Cottbus. Von Berlin aus können durch Umsteigen zudem Ziele in ganz Europa per Fernbus erreicht werden.

Flixbus hatte im Frühjahr 2017 die neuen Linien nach Schlesien, Bayern und Böhmen gestartet, diese wenige Wochen später allerdings wieder bis auf Weiteres aus dem Fahrplan gestrichen. Eine konkrete Begründung nannte Flixbus nicht. (SZ/sko)

