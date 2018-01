Fernbus-Reisen nach Chemnitz jetzt erlaubt

Die Bahn bekommt auf der Strecke Dresden–Chemnitz Konkurrenz: Zwischen beiden Städten ist seit dem 5. Januar auch das Fernbusunternehmen „Flixbus“ unterwegs, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Die Fahrt wird zu Preisen ab fünf Euro angeboten. Unterwegs sind die Passagiere eine gute Stunde. Abfahrt ist an der Bayrischen Straße hinterm Hauptbahnhof. Die Bahn bot am Donnerstagnachmittag Sparpreise von 16 Euro an, wie eine Testbuchung ergab. Die Fahrzeit ist laut Plan vier Minuten kürzer als mit dem Bus.

Zwar ist „Flixbus“ schon in den letzten Jahren zwischen beiden Städten gefahren, zum Beispiel auf dem Weg nach München. Allerdings durften keine Tickets für die Teilstrecke Dresden–Chemnitz verkauft werden. Der Grund: Das Personenbeförderungsgesetz erlaubt nur Fernbusfahrten auf Routen, die länger als 50 Kilometer sind oder mit der Bahn höchstens eine Stunde dauern. Damit soll der Nah- und Regionalverkehr geschützt werden. Durch eine Fahrplanumstellung bei der Bahn im Dezember ist der Regionalexpress jetzt eine Stunde und eine Minute unterwegs. „Flixbus“ hatte daraufhin eine Genehmigung für die Strecke beim Freistaat beantragt und auch bekommen.

Seit vergangener Woche werden nun täglich bis zu zehn umsteigefreie Fahrten ab Dresden angeboten. „Weitere Verbindungen sind in Planung“, so ein Sprecher des Münchener Unternehmens. Die Deutsche Bahn ist knapp 40-mal in Richtung Chemnitz unterwegs. „Neben den notwendigen Verbesserungen auf der Schiene beleben die Fernbusangebote den Wettbewerb und schaffen mehr Auswahl für Reisende“, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst am Donnerstag.

Laut Flixbus sei bislang Berlin das beliebteste Fernbus-Reiseziel der Dresdner, gefolgt von Prag und Leipzig. (SZ/sr)

