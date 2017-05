Fernbus oder Bahn Flixbus verbindet Bautzen ab sofort mit vier Metropolen. Die SZ hat die Angebote gecheckt – und Preise verglichen.

Von der Haltestelle am Pendlerparkplatz an der Bautzener Schliebenstraße gelangen die Fahrgäste von Flixbus ab sofort in alle Himmelsrichtungen. © Robert Michalk

München, Prag und Wroclaw – seit einigen Tagen ergeben sich für Bautzener ganz neue Reisemöglichkeiten. Das Unternehmen Flixbus hat seine Angebote massiv ausgebaut, steuert seit Ende April vom Haltepunkt am Pendlerparkplatz Schliebenstraße aus noch mehr Ziele direkt an. Ab sofort geht es mit dem Bus quasi in alle vier Himmelsrichtungen. Die Sächsische Zeitung erklärt die Angebote im Detail – und hat zudem die Fahrtzeiten und die Preise mit denen der Bahn verglichen.

Von Bautzen nach Berlin

Die Verbindung mit dem Fernbus zwischen Bautzen und Berlin besteht bereits seit 2015 – und wird täglich bedient. Von Donnerstag bis Sonntag stehen sogar zwei Fahrten im Fahrplan. Die Busse steuern in Berlin den Bahnhof Südkreuz und den Zentralen Omnibusbahnhof am Messegelände sowie in den meisten Fällen auch den Flughafen Schönefeld an. Zu- und Ausstiege sind nicht nur in Bautzen, sondern nach Anmeldung unter anderem in Kleinwelka, Neschwitz und Königswartha möglich. Die Fahrt bis zum Südkreuz dauert drei Stunden und 40 Minuten, Tickets bis Berlin sind ab 9,90 Euro zu haben. Die gleiche Reisezeit schafft im günstigsten Fall auch die Bahn, bei einigen Verbindungen sind aber bis zu viereinhalb Stunden einzuplanen. Mit dem Auto werden für die gleiche Strecke zweieinhalb Stunden benötigt. Wer den Zug nimmt, muss zudem mindestens einmal umsteigen – ist bei der Abfahrtszeit aber deutlich flexibler. Das günstigste Zugticket kostet knapp 30 Euro.

Billig weg – so geht’s zurück 1 von 4 weiter Wer früher bucht, spart. Das gilt sowohl für Flixbus als auch die Bahn. Der Preis steigt, wenn die günstigen Ticketkontingente vergriffen sind. Die Buchung bei Flixbus erfolgt übers Internet oder die Smartphone-App. www.flixbus.de Das Dresden-Wroclaw-Spezial ist direkt in den Trilex-Zügen beim Zugbegleiter erhältlich. www.trilex.de Alle Angaben ohne Gewähr.

Von Bautzen nach Prag

In die tschechische Hauptstadt gibt es seit Ende April einmal täglich eine Verbindung. Der Bus hält in Prag am Hauptbahnhof und am zentralen Bushalt Florenc. Außerdem sind mit der gleichen Linie auch die Städte Mladá Boleslav und Liberec zu erreichen. Die Fahrt zwischen Spree und Moldau dauert etwas mehr als drei Stunden und ist ab elf Euro zu haben, das Ticket bis Liberec bereits ab sieben Euro. Je nach Verbindung ist die Bahn über Dresden nicht wesentlich langsamer. Zugbilletts werden ab 25 Euro angeboten. Mit dem Auto dauert die Fahrt über die A 4 und die A 17 zwei Stunden.

Von Bautzen nach Wroclaw

Neben dem Zug pendelt ab sofort auch der Fernbus zwischen Bautzen und Wroclaw. Der Zug fährt dreimal täglich hin und her, der Fernbus rollt nur donnerstags bis sonntags jeweils einmal am Tag in beide Richtungen. Der Bus hält unterwegs unter anderem auch in Jelenia Góra, der Zug beispielsweise in Boles³awiec. Bis Wroclaw ist der Zug von Bautzen drei Stunden unterwegs – und damit deutlich schneller als der Fernbus, der für die Fahrt drei Stunden und 40 Minuten benötigt. Mit dem Auto geht es über die A 4 in reichlich zwei Stunden. Die Einzelfahrt mit dem Bus kann ab elf Euro gebucht werden. Das private Bahnunternehmen Trilex bietet das Dresden-Wroclaw-Spezial zum Festpreis zu 33 Euro an, was Hin- und Rückfahrt beinhaltet. Noch günstiger wird es mit dem Spezialticket, wenn Familien oder Gruppen reisen.

Von Bautzen nach München

Nach etlichen Monaten Pause sind Bautzen und München jetzt wieder direkt mit dem Fernbus verbunden – über eine Nachtlinie. Das Angebot besteht von freitags bis montags. Die Busse starten immer abends kurz nach 21 Uhr in Bautzen und erreichen München um 6.40 Uhr. In der Gegenrichtung startet der Bus kurz vor Mitternacht und trifft am Vormittag in Bautzen ein. Unterwegs stoppen die grünen Riesen von Flixbus auch in Chemnitz, Bamberg, Erlangen, Nürnberg und Ingolstadt. Bis an die Isar dauert die Fahrt mit dem Bus neun Stunden – die Bahn packt es teilweise in siebeneinhalb Stunden. Zum Vergleich: Mit dem Auto ist die Strecke in fünf Stunden zu schaffen. Preislich nehmen sich Bus und Bahn indes nicht viel: Flixbus verlangt mindestens 27 Euro, die Bahn 29 Euro.

