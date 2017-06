Ferkel beschäftigen das Amtsgericht In einer Schweinezuchtanlage im Striegistal sollen zu viele Tiere gehalten und eine Anlage illegal betrieben worden sein.

Bei einer Kontrolle im März 2015 hatten Mitarbeiter des Landratsamtes Mittelsachsen festgestellt, dass der Ferkelbestand einer Schweinezuchtanlage im Striegistal um 58 Tiere überschritten war. Des Weiteren fanden die Mitarbeiter heraus, dass in der Anlage eine Futterzerkleinerungsanlage ohne Genehmigung betrieben wurde. Wegen dieser Vorfälle erhielten die Firma und deren Geschäftsführer Bußgeldbescheide. Die Betreiberfirma sollte für die nicht genehmigte Anlage ein Bußgeld in Höhe von 3 000 Euro und für den überhöhten Ferkelbestand ebenfalls 3 000 Euro zahlen. Der Geschäftsführer sollte für den Betrieb der ungenehmigten Futterzerkleinerungsmaschine 3 000 Euro Geldbuße zahlen und für den überhöhten Tierbestand 1000 Euro. Gegen die Bußgeldbescheide ging der Geschäftsführer in Einspruch. Der Fall kam vors Amtsgericht Döbeln.

Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Philipp Gehrmann aus Berlin vertrat in der Verhandlung den Geschäftsführer, Rechtsanwältin Dr. Schäfer aus Potsdam die Firma. Beide gingen davon aus, dass die Futterzerkleinerungsmaschine kleiner als die vorhergehende war und weniger Lärm und Staub verursachte als die alte. Deshalb wäre auch keine Genehmigung nötig, sagen beide. Auch könne keiner voraussehen, wie viele Ferkel an einem Tag geworfen würden. Insgesamt hätte der Tierbestand jedoch gestimmt. Deshalb verlangen beide Verteidiger die Rücknahme der Bußgeldbescheide. Die Mitarbeiter des Landratsamtes sahen das anders. Die alte Futterzerkleinerungsanlage, für die es eine Genehmigung gab, stand an einem anderen Ort. Schon allein das Umsetzen hätte der Behörde angezeigt werden müssen. Außerdem war die Maschine, die sie in der Firma vorfanden, eine andere, zudem hätten sich die Betriebszeiten geändert. Mit der Zerkleinerungsanlage wurden Nudeln zu Futter zerhäckselt. Während die alte Anlage zwei Stunden täglich betrieben wurde, war die neue nur zweimal in der Woche zwei bis drei Stunden in Betrieb.

Die alte Futterzerkleinerungsmaschine war gemietet. Als die Mietmaschine betrieben wurde, gab es ständig Beschwerden der Anwohner über zu viel Lärm und Staub. Die neue Maschine war Eigentum der Firma. Sie wurde an einem anderen Standort näher an der Wohnbebauung aufgestellt. Trotzdem gab es keine Beschwerden der Anwohner.

Zum Tierbestand sagte eine Mitarbeiterin der Behörde, die bei der Kontrolle dabei war: „Der Geschäftsführer konnte uns keine genaue Tierzahl sagen. Wir gingen davon aus, dass sie an dem Tag überschritten war. Er reichte die Tierzahl später nach. Auch da gingen wir von einer Überschreitung der Anzahl der Ferkel aus.“

Richter Janko Ehrlich verurteilte den Geschäftsführer der Schweinezuchtanlage für die überschrittene Tierzahl zu einem Bußgeld von 500 Euro. Für das illegale Betreiben der Futterzerkleinerungsanlage muss er 2 500 Euro zahlen. Die gleichen Bußgelder muss er auch für seine Firma entrichten.

Ursprünglich war gegen die Firma und ihren Chef noch ein Bußgeldbescheid erlassen worden, weil auf den Silos der Schweinezuchtanlage der Schwimmbelag aus Strohhäcksel fehlte. Doch der Bescheid war von der Staatsanwaltschaft Chemnitz zurückgezogen worden. Die Silos waren kurz vor der Kontrolle geleert worden. In den wenigen Tagen hätte sich ein neuer Schwimmbelag nicht aufbauen können.

