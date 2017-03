Ferienwohnungen statt Minigolf Investor aus Heidenau will mobile Holzhäuser an der Malter-Talsperre aufstellen. Im Dippser Stadtrat kommt Kritik auf.

Klaus Kaiser steht auf dem früheren Minigolfplatz im Campingplatz Malter. Eine neue Minigolfanlage aufzubauen, lohnt sich nicht. Aber Kaiser hat mit einem Partner eine neue Idee entwickelt, um das Gelände zu nutzen. © Egbert Kamprath

Die Minigolfanlage auf dem Campingplatz Paulsdorf ist abgebaut worden. Wozu soll der Platz nun genutzt werden? Klaus Kaiser, Geschäftsführer der Weißeritztal-Erlebnisgesellschaft, die den Campingplatz bewirtschaftet, hat dafür schon eine Idee und einen Partner. Seine Pläne stellte er dem Dippser Stadtrat auf dessen letzter Sitzung vor. Die Minigolfanlage war verschlissen. Kaiser hat sich kundig gemacht, was eine neue Anlage kosten würde: 25 000 Euro. Das ist zu viel im Verhältnis zum Ertrag, den die bisherige Anlage brachte. Dieser lag bei 1 000 Euro im Jahr. 1994 ist die alte Anlage aufgebaut worden. Wenn die neue auch wieder so lange hält, würde sie nicht einmal die Investitionskosten einspielen.

Um den Platz weiter sinnvoll zu nutzen, hat sich Kaiser umgesehen und ist zusammen mit dem Heidenauer Unternehmer Maik Juppe auf eine andere Idee gekommen. Juppe ist ein alter Bekannter von Kaiser. Er war Unternehmer des Jahres 2016 im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Mit seiner Firma Pro Inn GmbH ist Juppe unter anderem zu hundert Prozent an der Holzindustrie Dresden GmbH in Heidenau und zu 50 Prozent an der Spielplatzwelt GmbH in Königstein beteiligt.

Juppe will drei Mobilheime in Paulsdorf aufstellen. Die sehen aus wie Holzhäuser im modernen Design, bieten jeweils eine Ferienwohnung, sind aber beweglich. Sie dienen Juppe auch als Musterhäuser. Die bisherigen Absprachen sehen vor, dass der Investor sie schlüsselfertig in Paulsdorf aufstellt und die Kosten von geschätzten 120 000 Euro trägt. Die Weißeritztal-Erlebnisgesellschaft müsste 15 000 Euro Kosten übernehmen. Kaiser geht dann davon aus, dass er die Ferienwohnungen für 100 Euro pro Tag und Haus vermieten wird. 12 000 Euro gehen jährlich an den Investor als garantierte Summe. Von den Einnahmen, die darüber liegen, erhält der Investor 20 Prozent und die Erlebnisgesellschaft 80 Prozent. Kaiser zeigte sich sicher, dass diese Wohnungen gut zu vermieten sind und die Garantiekosten sicher einspielen werden. In ähnlicher Form vermietet die Gesellschaft bereits Wohnwagen in Paulsdorf. Die bieten nicht das hohe Niveau wie die geplanten Ferienwohnungen und sind dennoch 312 Nächte im Jahr vermietet worden. Bei ähnlicher Auslastung würde also gutes Geld in die Kassen der Erlebnisgesellschaft kommen, die zu hundert Prozent ein Tochterunternehmen der Stadt ist.

An diesem Punkt entzündete sich eine grundsätzliche Debatte im Stadtrat. Henry Krenz (Freie Wähler), der Ortsvorsteher von Hennersdorf, fragte, ob es zulässig sei, dass die Stadt über ihr Tochterunternehmen in Konkurrenz zu privaten Vermietern tritt? Und Karelli Krischker (SPD) mahnte an, dass solche Projekte eines städtischen Unternehmens vorher öffentlich ausgeschrieben werden sollten.

Kaiser erwiderte darauf, dass ja nicht nur die neuen Ferienwohnungen, sondern der ganze Campingbetrieb an der Talsperre eine Konkurrenz zu anderen Anbietern ist. Und zum Thema Ausschreibung ließ er die Entscheidung beim Stadtrat. „Das ist jetzt ein Angebot. Wenn es nicht gewollt ist, machen wir das nicht.“ Katrin Fröhlich (Freie Wähler), Vorsitzende des Aufsichtsrats der Erlebnisgesellschaft, informierte noch, dass dieser geschlossen hinter den Plänen für die neuen Ferienwohnungen steht. Wenn die endgültige Entscheidung über das Aufstellen der mobilen Häuser ansteht, wird dies dem Stadtrat vorgelegt, kündigte Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) an.

