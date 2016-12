Ferienwohnungen in Kulturfabrik In das Gebäude in Mittelherwigsdorf soll für 450 000 Euro investiert werden. Aber noch gibt es Hürden.

Veronika Kirchmaier und Thomas Pilz in einem der neu entstandenen Gästezimmer in der Kulturfabrik Mittelherwigsdorf.

Auch dieser Anbau an der Seitenfront der Kulturfabrik soll möglichst neu und dann massiv aufgebaut werden. Hierhin wird auch der zweite Rettungsweg weitergeführt.



In das ehemalige Maschinenhaus an der Rückseite der Kulturfabrik in Mittelherwigsdorf sollen drei Ferienwohnungen eingebaut werden.

Schon 2015 wurde in dem ehemaligen Toilettenschacht eine Wendeltreppe als zweiter Rettungsweg eingebaut. 30 000 Euro sind dafür investiert worden.

Veronika Kirchmaier und Thomas Pilz von der Kulturfabrik GbR haben große Pläne mit dem markanten Gebäude an der Hainewalder Straße 35 in Mittelherwigsdorf. Mit drei Projekten mit unterschiedlichen Fördermittelanteilen sollen insgesamt 450 000 Euro in das Haus investiert werden. Der Einbau von drei Ferien- und einer Gäste-Wohnung ist hier unter anderem vorgesehen. Fast 20 Jahre bereichert die Kulturfabrik nun schon die Kultur- und Weiterbildungslandschaft der Region. Über viele Jahre hinweg werden hier jeden Sonnabend Filme im Kino gezeigt. Regelmäßig finden im Haus künstlerische Seminare, Lesungen oder andere Veranstaltungen statt. Es gibt Weiterbildungen für die Altenpflege und in anderen Bereichen. „Mit unserem Angebot ist aber auch der Bedarf gewachsen“, sagt der Geschäftsführer der GbR, Thomas Pilz. Deshalb soll jetzt der bestehende Gästebetrieb professioneller werden. Nachdem in diesem Jahr eine Wohnung im Haus frei geworden ist, richtet die GbR diese jetzt als Gäste-Wohnung mit vier Gästezimmern her. Die sind bereits fast fertig. Künstler haben die Zimmer gestaltet und ihnen themenbezogen ein besonderes Flair gegeben. Auf dem Fußboden sind die Dielen abgeschliffen oder wo nötig erneuert. Stapelbare hölzerne Bettgestelle wurden extra angefertigt. Auch die Fenster sind neu. 102 Fenster gibt es in der gesamten Kulturfabrik. „Wir bauen schon seit fast 20 Jahren immer wieder neue ein“, schildert Thomas Pilz. Inzwischen sind fast alle erneuert worden. Bis zu zwölf Personen können in den vier Gästezimmern schlafen. „Die Nachfrage danach ist einfach da“, erzählt er.

Und die Chancen stehen gut, dass sie auch über ein Leader-Fördermittelprogramm Geld für den Ausbau des ehemaligen Maschinenhauses erhalten. Drei behinderten- und altengerechte Ferienwohnungen sollen in den Anbau auf der Rückseite des Gebäudes eingebaut werden. „Wir reden immer vom Aktiv-Tourismus im Naturpark Zittauer Gebirge. Dafür sollten wir uns aber nicht nur auf sportliche Angebote beschränken“, sagt Thomas Pilz. Für ihn gehören künstlerische Aktivitäten ebenso dazu. Die Kulturfabrik hat mit dem Kino auf dem Dorf ein Alleinstellungsmerkmal im Naturpark und ist ein fester Standort des Neißefilmfestivals. Im Sommer wird es beispielsweise wieder eine Kunstausstellung geben. „Wo kann man sich im Naturpark sonst große Bilder so großräumig ansehen“, fragt er. Die Kulturfabrik ist für ihn und seine Mitstreiter damit auf ihre Art ein Botschafter der Oberlausitz.

Deshalb sind in der Kulturfabrik nicht nur Ferien- und Gästewohnungen geplant. Mit einem zweiten Projekt soll das Gebäude behindertengerecht werden. Dazu gehört der Einbau von entsprechenden Toiletten- und Sanitäranlagen auch für den Bereich Kino und Gaststätte. Zudem ist ein Fahrstuhl vom Erdgeschoss bis zum Dachboden vorgesehen. Etwa 120 000 Euro kostet allein dieses Projekt. Die Kulturfabrik rechnet hierfür mit einer 80-prozentigen Förderung. Der Landkreis hat bereits signalisiert, dass er allerdings die zehn Prozent der Kosten, die er für den behindertengerechten Ausbau beisteuern müsste, nicht bereitstellen kann. Vom Sozialministerium bekommen Veronika Kirchmaier und Thomas Pilz deshalb eine Ausnahmegenehmigung für die Förderung. Der Freistaat übernimmt den Anteil des Landkreises.

Mit einem weiteren Projekt soll dann das Kino ausgebaut werden. Dazu gehört auch eine Rampe, über die Rollstuhlfahrer ins Kino kommen können. Dafür wird an der Seitenfront des Gebäudes eine zugemauerte Tür wieder freigelegt. „Kino hoch drei“ heißt dieses Projekt, in dem die Kulturfabrik Meda in Mittelherwigsdorf, das Kronenkino in Zittau und das Liberecer Kino Varsava Partner für ein EU-Fördermittelprogramm sind. Vor 2018 ist von dort aber nicht mit Geld zu rechnen.

