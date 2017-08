Ferienwohnungen in Fabrikantenvilla Das Bauvorhaben in Bielatal sieht eine Unterkunft mit 26 Betten vor. Der Gemeinderat muss noch zustimmen.

© SZ/Gunnar Klehm

Die Eigentümer der ehemaligen Fabrikantenvilla an der Talstraße 33 b in Bielatal wollen das Gebäude umbauen. Den Plänen zufolge sollen dort sechs Ferienwohnungen mit 26 Betten entstehen. Zu dem Bauantrag muss sich auch der Gemeinderat positionieren. Darüber soll auf der Sitzung am Dienstag, dem 22. August, abgestimmt werden. Außerdem stehen die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Rosenthal-Bielatal, die finanzielle Abgabe der Gemeinde an den Landkreis und weitere Bauanträge auf der Tagesordnung. Eine Eröffnungsbilanz aufzustellen, wurde der Gemeinde per Gesetz vorgegeben. So sollen Abschreibungen bei der Infrastruktur bilanziert werden. Wie gewohnt gibt es zur Gemeinderatssitzung auch eine Bürgerfragestunde. (SZ/gk)

Gemeinderat Rosenthal-Bielatal, 22.8., 19 Uhr, Schulstraße 1, Bielatal

zur Startseite