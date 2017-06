Ferienstart mit Ferienpass Schon über 200 Pässe hat die Bischofswerdaer Stadtverwaltung bereits verkauft. Sie bieten unter anderem Ermäßigungen bei Ferienaktivitäten.

Der Bischofswerdaer Ferienpass. © PR

Zum Start in die Sommerferien an diesem Freitag sind 230 Exemplare des Bischofswerdaer Ferienpasses verkauft. 270 Pässe sind noch zu haben. „Der Kauf lohnt sich jederzeit“, sagt Madlen Raupach vom Stadtmarketing. „Auch in den Ferien kann der Ferienpass noch erworben werden.“

Der Pass kostet fünf Euro, unabhängig von Alter oder Wohnort des Kindes. Er bietet viele Vorteile. Mit dem Ferienpass kann man zum Beispiel sechs Mal das Freibad Bischofswerda kostenfrei besuchen. Ohne ihn würden die Freibad-Eintritte zwölf Euro kosten. Bei der Konditorei Kalt gibt es sechs Kugeln Eis zum halben Preis. Und das ist noch nicht alles. Denn 18 weitere Ferienangebote und Aktionen mit Ermäßigungen und Rabatten sind im Pass enthalten. Neu dabei sind unter anderem die Ergotherapie Weise mit Kreativ-Kursen, die Wohngalerie Svarovsky mit einem 20-Prozent-Nachlass sowie Cavalera Design mit dem Bedrucken von Shirts. Aber auch die Vereine und Einrichtungen, die bereits seit dem ersten Ferienpass dabei sind, machen wieder mit. Verkauft wird der Ferienpass im Bürger- und Tourismusservice des Rathauses, im Freibad, in der Wohngalerie Svarovsky sowie bei Bürobedarf Förster. (SZ)

