Ferienspaß für Nachwuchs-Fußballer Der VfL Pirna-Copitz lädt zu einem sechstätigen Trainingscamp ein. Für 300 Euro gibt es ein vollgepacktes Angebot.

Der VfL Fußball Pirna richtet das Camp aus. © Archiv: Marko Förster

Pirna. Raus aus der Schule, rein ins Fußball-Feriencamp: Der Sportverein VfL Pirna-Copitz veranstaltet zum sechsten Mal in Folge eine Ferienfreizeit für alle Nachwuchsfußballer. Los geht das Erlebnis für all jene, die gern das runde Leder treten, am 1. Juli. Sechs Tage lang werden die Kinder, betreut von lizenzierten Trainern, auf Torejagd gehen, Spannendes in der Freizeit erleben und jede Menge Spaß haben. Wer möchte, kann sich ab sofort für das Fußballcamp anmelden. Das Angebot richtet sich vornehmlich an kleine Kicker der Jahrgänge 2003 bis 2010. Die Teilnahme kostet je Kind 299 Euro. Für das Geld gibt es unter anderem Trikot, Hose, Stutzen, Freizeitshirt und Trainingsball – all das dürfen die Fußballer nachher behalten. Zudem werden mit dem Geld Vollverpflegung, Übernachtung in der Jugendherberge Copitz, tägliche Trainingseinheiten sowie Freizeitaktivitäten wie Badeausflug, Biathlon, Tischtennisturnier, Grillen und Nachtwanderung finanziert. (SZ/mö)

info@vfl-pirna-copitz.de

