Ferien(s)pass erneut gestartet In den nächsten sechs Wochen muss keine Langeweile aufkommen. Läden, Vereine und Kultureinrichtungen laden ein.

Am 5. Juli gibt es eine Führung für Kinder in der Kirche St. Marien. © Matthias Schumann

Der 2. Ferien(s)pass Kamenz lädt aktuell wieder zu vielen Unternehmungen in die Lessingstadt. Unter dem großen Thema „Erkunde Deine Stadt“ geht es nach der großen Resonanz im letzten Jahr 2017 weiter. Kamenz wird also auch in diesem Sommer keine langweilige Stadt sein, da viele Kultureinrichtungen, Gewerbetreibende und Vereine, aber auch Privatpersonen sich interessante Mitmach-Aktionen ausgedacht haben. Beate Jannasch von der Stadtverwaltung, Marita Lehmann vom Kinderschutzbund und Torsten Kluge vom Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit haben ein tolles, abwechslungsreiches Programm für einen Sommer voller Angebote und Spaß zusammengestellt. So können die Stadt Kamenz und die Umgebung einmal auf anderen Wegen kennengelernt werden. Es gibt auch einige neue Sachen: So werden diesmal Führungen in der Hauptkirche stattfinden und Stadtrundfahrten angeboten. Für jede besuchte Veranstaltung gibt es übrigens wieder einen Stempel. Wer mindestens vier Stempel hat, sollte die Stempelkarte mit Namen und Anschrift bei der Stadt Kamenz abgeben. Am Dienstag, dem 5. September, lockt dann ein Überraschungsbesuch ins Rathaus. Übrigens: Vorher anmelden für die einzelnen Angebote war wichtig! Ein paar Chancen gibt es noch zum Mitmachen. Die SZ hat verbleibende Möglichkeiten für die nächsten zwei Wochen zusammengesucht. (if)

Immer dienstags & donnerstags, von 9 bis 11 Uhr: Kreatives Basteln aus Holz bei Katja Morenz in der Kreativwerkstatt an der Oststraße 57 (Anmeldung:Telefon: 03578 0174 7349932)

Sonntags, 2., 16. und 30. Juli, 15 bis 17.30 Uhr: Feriensonntag für die ganze Familie im Sport- und Freizeitzentrum Tomogara Ryu e.V. , Bautzner – Spiel & Spaß auf dem Außengelände erleben, mit Betreuung der Kinder, Hüpfburg, gastronomisches Angebot und Regenvariante.

Mittwoch, 5. Juli, 10 bis 11 Uhr: Kirchenführung für Kinder in St. Marien mit der Evangelischen Kirchgemeinde (anmelden bis 2. Juli Telefon: 03578 301020

Mittwoch, 5. Juli, 10 bis 12 Uhr: Heilkräuter entdecken mit der Kräuter-Gabi, am Wiesaer Kirchweg 60a (Anmeldung bis 8. Juli: Telefon: 03578 703308)

5., 12., 19. und 26. Juli: Kreatives Arbeiten mit Blumen im Blumenhaus Merbitz, Karl-Marx-Str. 30 (Anmeldung bis 27. Juni: Telefon: 03578 304480)

Freitag, 7. Juli, 8.30 Uhr Treff Hort Wiesa: Tagebaubefahrung im Ton- und Kaolintagebau Wiesa mit dem Kinderschutzbund Kamenz (Anmeldung bis 3. Juli: Telefon: 03578 302856)

zur Startseite