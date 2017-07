Feriensommer ohne Sommerwetter Stimmt die Siebenschläfer-Regel, dann bleibt es in den nächsten Wochen kühl und windig. Doch es gibt noch Hoffnung.

Der Sommer ist gerade mal wenige Tage alt, schon fühlt es sich an, als sei er bereits vorbei. So bleibt es jetzt sieben Wochen lang, sagt die Regel vom Siebenschläfertag. Auch Thomas Hain, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig kennt sie. „Wenn sich da die Wetterlage grundlegend umstellt, neigt das Wetter dazu, in den kommenden Wochen ähnlich abzulaufen“, erklärt der Fachmann.

Der Siebenschläfertag, auf den diese Regel zielt, ist der 27. Juni. Allerdings im julianischen Kalender. Seit 1582 gilt in Mitteleuropa der gregorianische Kalender, damit rutschte der Siebenschläfertag auf den 7. Juli. Gibt es in der Zeit bis zu diesem Tag die in der Regel benannte Wetteränderung, dann bleibt es dabei wenigstens bis Mitte August. Die Sommerferien in Sachsen wären demnach eher kühl, wechselhaft, gelegentlich stürmisch und feucht.

Thomas Hain will sich noch nicht bis Mitte August festlegen. Doch auch er sagt: „So richtig Sommer haben wir derzeit nicht in der Planung.“ Am Wochenende waren es nicht viel mehr als 20 Grad und es regnete zeitweise. In dieser Woche wird es etwas besser, bis zu 25 Grad sind drin. Es kann auch regnen. (SZ/csp)

zur Startseite