Ferienkinder wagen sich aufs Glatteis Im Neustädter ASB-Mehrgenerationenhaus wird in der zweiten Ferienwoche Sport gemacht, aber nicht nur.

Am Dienstag ist Eislaufen in Dresden angesagt. © Steffen Unger

Nächste Woche dürfen alle Kinder und Jugendliche, die Ferien haben, den Schulranzen noch stehen lassen, bevor der Unterricht wieder beginnt. Langweilig soll es den Schülern aber nicht werden. Dafür will das ASB-Mehrgenerationenhaus in Neustadt sorgen. In der zweiten Ferienwoche ist jeden Tag eine andere Aktivität geplant.

Am Montag können sich die Teilnehmer zwischen 9 Uhr und 12 Uhr als Designer ausprobieren und aus alten Schnürsenkeln, leeren Flaschen oder ausrangierten Strumpfhosen neue Dinge basteln. Am Dienstag ist ein Ausflug nach Dresden geplant. Dort wird die Eisbahn in der Energie-Verbund-Arena unsicher gemacht. Schlittschuhe können ausgeliehen werden. Los geht es 8 Uhr. Gegen 14.30 Uhr will die Gruppe zurück in Neustadt sein. Am Mittwoch geht es um das Thema Fasching. Im Mehrgenerationenhaus werden ab 9 Uhr Filzmasken gebastelt. Am 23. Februar werden die Wanderschuhe geschnürt. 9 Uhr geht es zu Fuß durch den Wald in Richtung Ungerhütte, wo ein Lagerfeuer wartet und Knüppelkuchen gebacken wird. Zum Ferienabschluss am kommenden Freitag werden vor allem Leckermäuler auf ihre Kosten kommen: Im Mehrgenerationenhaus an der Maxim-Gorki-Straße werden Berliner Pfannkuchen gebacken und verkostet.

