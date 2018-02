Ferienkinder können Nistkästen bauen

Eine Kohlmeise verlässt ihre Wohnung. © André Schulze

Kreba-Neudorf. Kinder, die Meise, Spatz und Co. einmal aus nächster Nähe beobachten wollen – und das über längere Zeit – können das an ihrem eigenen Nistkasten. Am Donnerstag, von 8 bis 11 Uhr, können sie gemeinsam mit den Mitarbeitern der Naturschutzstation Östliche Oberlausitz gebaut und für den heimischen Garten mitgenommen werden. Mit etwas Glück zieht ein Vogelpärchen ein. Die Veranstaltung findet auf dem Bauernhof Ladusch, Nieskyer Straße 26 in Kreba- Neudorf statt. Um Anmeldung wird gebeten: 035893 508570.

