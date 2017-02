Feriendorf zeigt sich den Berlinern Die Grüne Woche nehmen Redekers zum Anlass, um ihr Urlaubsdomizil am Stausee vorzustellen. Das findet Interesse.

Für Änne und Helge Redeker war es eine Premiere: Der Grünen Woche in Berlin nicht nur einen Tagesbesuch abzustatten, sondern die ganze Zeit mit einem Stand auf der Messe präsent zu sein. „Wir haben auf uns aufmerksam gemacht und für Interesse bei den Besuchern gesorgt. Die Teilnahme hat sich für uns gelohnt“, schätzt Änne Redeker ein. Sie ist die Betreiberin des Niederschlesischen Feriendorfes am Quitzdorfer Stausee und war in dieser Funktion eine gute Woche in Berlin auf dieser internationalen Messe.

Über die Jahre hat sich das entwickelt, sagt Änne Redeker, dass Berliner und Brandenburger das Feriendomizil für sich entdecken, vor allem die Hundebesitzer unter ihnen. Denn das Feriendorf mit seinen fast 40 Bungalows ist zugleich ein Hundeparadies – und dafür warben Redekers auf der Grünen Woche. Mit ihrem Stand hatten sie sich im Themenbereich Tiere aufgestellt, sodass auch Tierbesitzer ihre Angebote wahrnehmen konnten.

Wie der Messebesuch sich auf die Gästezahlen niederschlagen wird, das können Redekers noch nicht einschätzen. Sich informieren heißt ja nicht gleich auch buchen. Aber man setzt auf die Langzeitwirkung und dass es sich der eine oder andere noch überlegt, in den nächsten Monaten im Feriendorf Urlaub zu machen. Denn dort sind Hunde erlaubt und in Nähe zum Feriendorf gibt es einen Hundeübungs-platz. Beides ist umgeben von Natur und die ist sehr weitläufig. Das schätzen vor allem Städter, die mit ihren Vierbeinern daheim meist nur „Gassi“ gehen können.

Für das Jahr 2017 sieht es bereits gut mit Gästen aus. Redekers hoffen, an das durchaus erfolgreiche vergangene Jahr anknüpfen zu können. „Silvester sind wir bereits restlos ausgebucht“, sagt Änne Redeker. Dazu trägt der kontinuierliche Besuch von Reise- und Freizeitmessen bei. Zehn bis zwölf Messen und Veranstaltungen sind es im Jahr schon, auf denen Redekers für ihr Feriendorf Werbung machen. Für ihre Stammgäste, die ein Drittel der Besucher ausmachen, brauchen sie das nicht mehr. „Aber wir haben ebenso viele Gäste, die spontan an den Stausee kommen“, ergänzt Änne Redeker. Sicherlich sind künftig auch Besucher der Grünen Woche dabei.

