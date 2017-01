Fußball Feriencamps für Nachwuchskicker Im Februar macht in Meißen Ex-Torhüter Thomas Metzner mit seinem Team Station.

Vom 20. bis 24. Februar 2017 macht die „Team-Soccer Fußballschule“ wieder einmal Station beim Meißner SV 08. Mädchen und Jungen im Alter von vier bis 18 Jahren können am Camp teilnehmen. „Alle Trainer sind lizenziert und es spielt keine Rolle, ob es sich um Anfänger handelt oder die Kinder in einem Verein spielen“, sagt Organisator Thomas Metzner, der einst beim Radebeuler BC zwischen den Pfosten stand. Die Kids und Jugendlichen können sich an den fünf Tagen in der Domstadt auf ein individuelles und altersgemäßes Training freuen. „Dazu trainieren wir in kleinen Gruppen alle wichtigen Grundlagen wie Passspiel, Torschuss und Dribbling“, berichtet Metzner. (js)

Preise: Feldspielerpaket, 150 Euro (mit Trikot, Hose, Stutzen); Torwartpaket, 170 Euro (Torwart-Trikot, Torwart-Hose, Handschuhe, Stutzen); Sparpaket, 140 Euro, Rabatte für Geschwister und Wiederholer. Weniger Tage sind auch möglich, Preis wird entsprechend reduziert.

Anmeldung: info@team-soccer.eu, Tel.: 0174 4294010, www.team-soccer.eu/pages/de/camps/fussball-ferien-camp-anmeldung/camp-anmeldung-deutschlandsachsen.php

