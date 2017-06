Ferienbetreuung fällt aus Der Freizeittreff ist schon seit Monaten geschlossen. Es sollte in den Ferien ein Alternativangebot geben. Keiner übernimmt dafür die Initiative.

Sunshine Freizeittreff „Sunshine“ in Hartha ist seit Monaten geschlossen. © Dietmar Thomas

In den Ferien wird es in Hartha keine Angebote für Kinder und Jugendliche ab der 5. Klasse geben. Bisher hatte diese Aufgabe der Freizeittreff „Sunshine“ übernommen. Doch der ist seit dem 1. März geschlossen (DA berichtete). Bis es wieder einen Freizeittreff gibt, wird es mindestens zwei Jahre oder länger dauern.

Die Stadt hatte im März bekundet, dass man versuchen werde, in gemeinsamer Absprache mit dem ehemaligen Träger des Freizeittreffs, der Kindervereinigung Leipzig“, Möglichkeiten der Freizeitgestaltung zu finden. Das sollte in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Oberschule realisiert werden. „Doch in der Satzung des Vereins steht, dass dieser für die Förderung und Erhaltung der Schule zuständig ist. Deshalb war diese Lösung nicht geeignet und ich habe angeboten, dass sich der Verein Jugend aktiv Harthe darum kümmert“, so Vereinsvorsitzender Ronny Walter. Doch als er mit der Verantwortlichen der Kindervereinigung Leipzig diesbezüglich Kontakt aufnahm, war es schon zu spät. Sechs Wochen vor den Ferien hätte der Antrag auf Fördergeld für die Feriengestaltung gestellt werden müssen. „Dass es keine Ferienangebote in Hartha gibt, ist sehr ärgerlich“, so Walter. Er wolle sich mit dem CheckPoint, dem Jugendtreff in Waldheim, dessen Träger ebenfalls die Kindervereinigung Leipzig ist, in Verbindung setzen, damit Interessierte aus Hartha die Angebote wahrnehmen können.

Das hat aber schon Kämmerin Barbara Müller in die Hand genommen. Über die Grundschule wurden die Eltern über das Ferienprogramm des CheckPoints informiert. Das Programm liegt in der Schule aus. „Es ist schade, dass es mit der Ferienbetreuung in Hartha nicht klappt. Ich habe immer wieder bei Herrn Walter nachgefragt und mich auch darauf verlassen, dass es klappt“, so Barbara Müller.

Den Ferienkindern wird zumindest ein Höhepunkt angeboten, den sie kostenfrei wahrnehmen können. Der Verein Jugend aktiv Harthe organisiert für Sonnabend, 8. Juli, wieder das XXL-Kinderfest im Stadtpark. Los geht es um 10 Uhr.

