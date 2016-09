Ferien im „Regenbogen“ gesichert Kinder können die Spiel-, Bastel- und Kreativangebote in dem Haus an der Bischofswerdaer Kirchstraße nutzen. Ehrenamtliche Helfer machen es möglich.

Die Herbstferien stehen vor der Tür. Angebote für die freien Tage gibt es auch im Offenen Treff „Regenbogen“ in Bschofswerda. © Steffen Unger

Der Offene Treff „Regenbogen“ an der Kirchstraße ist in der ersten Woche der Herbstferien vom 4. bis 7. Oktober täglich 9 bis 16 Uhr geöffnet. Kinder können die Spiel-, Bastel- und Kreativangebote nutzen. Das sagte der stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins Patrick Wolf auf Anfrage. Für die Betreuung pro Tag inklusive Mittagessen zahlen Eltern fünf Euro. Kinder können an einzelnen Tagen, aber auch die ganze Woche kommen.

Betreut werden die Ferienkinder im „Regenbogen“ erstmals ausschließlich von ehrenamtlichen Mitgliedern des Vereins. Nach einer neuen, fest angestellten, Mitarbeiterin ist der Verein noch auf der Suche. Die junge Frau, die im Gespräch war, tritt die Stelle aus persönlichen Gründen nicht an, hieß es auf Anfrage. Die langjährige Mitarbeiterin Simona Hempel hatte den Regenbogen verlassen. Sie arbeitet nun als Erzieherin in einer Kindereinrichtung. (SZ)

Anmeldungen für die Ferien: 03594 7172920, info@regenbogen-biw.de

