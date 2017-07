Ferien-Endspurt im Pfarrgarten Rund 80 Kinder treffen sich seit Montag zur Religiösen Kinderwoche. Für Helfer begann die Aktionswoche schon früher.

Mathilda und Wilhelmine nehmen an der Religiösen Kinderwoche in Bischofswerda teil. Diese steht in diesem Jahr unter dem Motto „Miteinander zum Geschenk“. © Rocci Klein

Mächtig was los im Garten der katholischen Pfarrei Sankt Benno an der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Bischofswerda. Unter dem Motto „Miteinander zum Geschenk“ findet dort in diesen Tagen die Religiöse Kinderwoche statt. Seit Montagmorgen treffen sich 80 Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis 15 Jahren, um gemeinsam viele Spiele und Abenteuer zu erleben. Die Kinder kommen nicht nur aus der Stadt, sondern auch aus umliegenden Gemeinden und Städten.

30 freiwillige Helfer der katholischen Jugend Bischofswerda sind bereits seit Freitag vor Ort. Sie bauten Zelte auf, stellten das große Bühnenbild auf und bereiteten die Spiele vor. Zu Beginn der Kinderwoche – in Bischofswerda seit vielen Jahren eine Tradition – stand ein Spiel, bei dem sich die Teilnehmer gegenseitig kennenlernten. Kinder aller Altersgruppen bekamen dafür einen Zettel, auf dem verschiedene Aussagen standen. Aufgabe der Kinder war es, Namen einzutragen, auf die die jeweilige Aussage zutrifft. Hatte man vier Namen in einer Reihe, so gewann man, ähnlich wie beim Bingo, das Spiel.

Vorfreude aufs Geländespiel

Unter den vielen Kindern, die die letzte Woche der Sommerferien im Pfarrgarten verbringen, sind auch Mathilda und Wilhelmine. Sie waren schon früh am Morgen da und sammelten fleißig Namen. „Das war für mich etwas Neues. Es hat Spaß gemacht“, sagte Mathilda. Beide Mädchen haben in dieser Woche ein gemeinsames Highlight, wie Wilhelmine erklärte: „Wir freuen uns besonders auf das Geländespiel.“ Ein Programmpunkt, bei dem die Kinder selbst bestimmen dürfen, was passiert. Die kommenden Tage sind durchgeplant. Neben den vielen Spielmöglichkeiten stehen Fußball, Seifenherstellung, Wasserspiele, Tischtennis, Volleyball und ein Wanderausflug ins Schmöllner Freibad auf dem Programm. Mit einem Fest am Freitagnachmittag endet die Kinderwoche.

Viele Helfer waren selbst früher als Kind dabei. Und sie waren so begeistert, dass sie auch jetzt Kindern dieses Ferienerlebnis ermöglichen möchten. Die Religiöse Kinderwoche in dieser Form gibt es seit den 1990-er Jahren in Bischofswerda. Ihre Wurzeln reichen aber viel länger zurück, mindestens bis in die 1970-er Jahre. Entstanden ist die Aktionswoche in der katholischen Kirche, um die Erziehung der Kinder nicht allein dem Staat zu überlassen. Mit den Religiösen Kinderwochen wollte man in der DDR einen Kontrapunkt zu den Ferienspielen an Schulen und in Horten setzen.

