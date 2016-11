Feralpi will Messergebnisse präsentieren Nach der Debatte um Krebsfälle in Riesa möchte das Unternehmen neueste Daten offenlegen – und sich den Fragen von Bürgern stellen.

„Ein Zusammenhang zwischen Krankheitsfällen und unseren Emissionen ist definitiv auszuschließen “ – Feralpi-Werksdirektor Frank Jürgen Schaefer. © Lutz Weidler

Feralpi-Werksdirektor Frank Jürgen Schaefer steht dem Wunsch der Riesaer Stadträte offen gegenüber, die aktuellsten Messwerte aus dem Stahlwerk in einer öffentlichen Veranstaltung zu präsentieren. Auch der Vorschlag von Linken-Fraktionschefin Uta Knebel, dabei die Daten des BUND einzubeziehen, fand bei Schaefer Anklang. Die Umweltorganisation hatte auf Initiative von Anwohnern in diesem Jahr eigene Messungen vorgenommen. Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) versprach, die Informationsveranstaltung für Bürger zu organisieren.

Nach der jüngsten Debatte über Krebsfälle in Riesa hatte Frank Jürgen Schaefer in der letzten Sitzung des Stadtrates am Mittwoch einen Vortrag gehalten. „Ein Zusammenhang zwischen Krankheitsfällen und unseren Emissionen ist definitiv auszuschließen.“ Dies werde besonders deutlich, wenn man die Fallzahlen ins Verhältnis zum Alter der Bevölkerung setze.

