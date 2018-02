Feralpi spendet für kranke Kinder Weil zwei Krankenkassen auf eine Rechnung verzichteten, gehen nun mehr als 3 000 Euro an zwei Leipziger Einrichtungen.

Riesa. Mit einer Spende von insgesamt 3 600 Euro unterstützt das Riesaer Stahlwerk zwei Einrichtungen für schwerkranke Kinder. Am Freitag überreichten Vertreter des Unternehmens eine Spende in Höhe von 2 100 Euro an das Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig. Gleichzeitig erhielt auch die Leipziger Elternhilfe für krebskranke Kinder einen Scheck über 1 500 Euro. Möglich wurde die Spende aufgrund der Gesundheitstage, die Feralpi im Herbst den eigenen Mitarbeitern angeboten hatte, um deren Fitness und Arbeitsbedingungen zu prüfen und zu verbessern. Die Krankenkassen AOK Plus und Barmer verzichteten danach auf die Abrechnung. Das frei gewordene Geld sollte stattdessen einem gemeinnützigen Zweck zugutekommen. Der Betriebsrat stimmte ab. Das Ergebnis sei recht eindeutig zugunsten der beiden Leipziger Einrichtungen ausgefallen, erklärt der Betriebsratsvorsitzende Maik Paul. Von dem Geld soll der bevorstehende Umbau des Hospizes mitfinanziert werden. Die Elternhilfe für krebskranke Kinder möchte ihre Kunsttherapie für ambulante und stationäre Patienten ausbauen. (SZ)

zur Startseite