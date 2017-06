Feralpi plant Ausbau Das Stahlwerk möchte einen neuen Mitarbeiterparkplatz errichten. Das Projekt hat nun die nächste Hürde genommen.

Das Stahlwerk möchte einen neuen Mitarbeiterparkplatz errichten. © Archiv/Sebastian Schultz

Das Vorhaben des Stahlwerkes, einen neuen Mitarbeiterparkplatz zu errichten, nimmt langsam Form an. In seiner jüngsten Sitzung billigte der Stadtrat einen Entwurf des entsprechenden Vorhaben- und Erschließungsplanes. Voraussichtlich im Juli soll der Antrag des Unternehmens auch im Amtsblatt veröffentlicht werden. Schon Anfang des Jahres hatte das Stahlwerk einen vorläufigen Antrag offengelegt, um Behörden und Nichtregierungsorganisationen die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Stahlwerks-Leiter Frank Jürgen Schaefer zeigt sich optimistisch, dass die Arbeiten im kommenden Jahr beginnen können: „Ich gehe davon aus, dass wir im Frühjahr 2018, wenn die Frostphase vorbei ist, mit dem Bau beginnen können, so dass der Parkplatz ab August 2018 genutzt werden kann.“

Der Parkplatz an der Uttmannstraße ist Teil von Umstrukturierungen innerhalb des Stahlwerks. Nach SZ-Informationen sollen der Schwerlast- und der Pkw-Verkehr inner- und außerhalb des Geländes verlagert werden.

