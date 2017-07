Feralpi-Mitarbeiter erhält Auszeichnung Schon während seines Studiums fand Matthias Groll den Weg ins Riesaer Stahlwerk. Das hat sich für ihn gleich doppelt gelohnt.

Matthias Groll schrieb seine Diplomarbeit bei Feralpi – und wurde dafür nun ausgezeichnet. © Sebastian Schultz

Der Zeithainer Matthias Groll ist mit dem Eduard-Maurer-Preis ausgezeichnet worden. Die Medaille ehrt jährlich die beste Abschlussarbeit des Institutes für Eisen- und Stahltechnologie an der Bergakademie Freiberg. Groll studierte nach dem Abitur ab 2011 in Freiberg das Fach Werkstoffwissenschaften mit Vertiefung Stahltechnologie. Seine Diplomarbeit wollte er gerne praxisnah in der Industrie schreiben. So kamen er und Feralpi Stahl zusammen. In seiner Diplomarbeit hatte sich Groll mit der „Optimierung der statischen Kennwerte während des Schmelzvorgangs am Elektrolichtbogenofen bei Feralpi Stahl in Riesa“ beschäftigt. Neben der Recherche von theoretischen Einflussgrößen hat er Versuche bei unterschiedlichen Fahrweisen des Ofens gemacht. Daraus ist eine Festlegung von Kennwerten entstanden, die Energie und Schmelzzeit einspart. Für den Diplom-Ingenieur hat sich die Zusammenarbeit mit dem Riesaer Stahlwerk nicht erst mit der Medaille ausgezahlt. Denn wie das Unternehmen mitteilt, arbeitet Matthias Groll bereits als stellvertretender Betriebsleiter im Stahlwerk. „Es beeindruckt mich sehr, dass ich als junger Ingenieur meine Ideen bei Feralpi umsetzen kann“, freut er sich über seine Auszeichnung und fügt an: „Ohne die Betreuung und Unterstützung der vielen Kollegen im Stahlwerk hätte ich diese positiven Ergebnisse nicht erreicht!“

Eduard Maurer, nach dem die Auszeichnung benannt ist, war von 1925 bis 1945 Leiter des Lehrstuhls für Eisenhüttenkunde an der TU Bergakademie Freiberg. Unter anderem hat er Schrott-Kohle-Verfahren für Siemens-Martin-Öfen entwickelt sowie einen hochlegierten, niedriggekohlten und rostfreien Stahl für die Friedrich Krupp AG. Er selbst stand noch mit 70 Jahren persönlich am Ofen und hat Stahlproben entnommen. (SZ)

