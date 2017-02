Feralpi bekämpft Geruchsproblem Nach Reinigungsarbeiten hatten sich Anwohner beschwert. Nun hat das Stahlwerk Konsequenzen gezogen.

Reinigungsarbeiten im Walzwerk des Stahlwerks hatten Ende Dezember einen Feuerwehreinsatz ausgelöst, weil Anwohner eigenartige Gerüche wahrnahmen. Damit sich das nicht wiederholt, hat Feralpi jetzt seine Betriebsabläufe angepasst. © Sebastian Schultz

Die Geruchsbelastung durch Reinigungsarbeiten im Riesaer Stahlwerk soll in Zukunft weiter reduziert werden. Das geht aus einer Antwort von Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Katja Meier hervor. Darin heißt es, die Landesdirektion Sachsen werde sich mit Feralpi in Verbindung setzen, „um die in Rede stehenden jährlichen Reinigungsarbeiten des Absetzzyklons so zu gestalten, dass Geruchsbelästigungen der Nachbarschaft so weit als möglich vermieden werden“.

Die Reinigungsarbeiten an besagtem Absetzzyklon hatten am 30. Dezember 2016 dafür gesorgt, dass Anwohner die Behörden alarmierten. Sie glaubten offenbar, es sei Gas ausgetreten. Gleich zweimal rückte die Feuerwehr mit einem Lösch- und einem ABC-Erkundungsfahrzeug auf den Friedrich-Ebert-Platz aus. Wenig später stellte sich heraus: Die Lkws, die den Walzzunder aus dem Absetzzyklon abtransportierten, waren der Auslöser für den Geruch gewesen. Schadstoffmessungen wurden laut Umweltministerium nicht durchgeführt, weil „kein Verdacht auf Freisetzung schädlicher Stoffe bestand“.

Wie Werkdirektor Frank Jürgen Schaefer auf SZ-Anfrage mitteilt, hat es zu dem Vorfall bereits im Januar Gespräche zwischen der Landesdirektion und Feralpi gegeben. Das Stahlwerk hat bereits seine Konsequenzen aus dem Vorfall Ende Dezember gezogen, so Schaefer: „Wir werden in kürzeren Abständen den Absetzzyklon für Walzenzunder gründlich reinigen.“ Das soll nun statt im Jahresturnus einmal im Monat stattfinden. Außerdem werde das tägliche Abbaggern des Zunders so gestaltet, „dass sich kein oder nur ein kleiner Bodensatz im Zyklon bildet“.

Dieser Bodensatz ist nach Ansicht des Werkdirektors für den üblen Geruch verantwortlich gewesen. Beschwerden im Zusammenhang mit der Reinigung des Zyklons habe es seines Wissens zuvor noch nicht gegeben. „Ursache war unserer Meinung nach die biochemische Zersetzung der Öle und Fette, die sich in dem Walzenzunder befinden. Die Stärke der Geruchsbelästigung ist in erster Priorität vom Fortschreiten der Fäulnis abhängig und nicht von der Menge des Zunders.“ Die kürzeren Reinigungszyklen sollen nun eben jene Fäulnis verhindern oder sogar unterbinden, so Schaefer.

Auch, wenn der charakteristische Geruch von Schwefelwasserstoff offenbar zum ersten Mal auftrat: Geruchsbeschwerden im Zusammenhang mit dem Stahlwerk hatte es in der Vergangenheit des Öfteren gegeben. Diese betrafen aber vielmehr den Betrieb des Werks als die Reinigungsarbeiten. Das Umweltministerium stellt in seiner Antwort auf die Anfrage der Grünen fest: „Im Stahlwerk wurden und werden keine Stoffe mit erheblichem Geruchspotenzial eingesetzt.“ Die Gerüche nach verbranntem Plastik oder Benzol schrieb die Landesdirektion einer anderen, unbekannten Quelle zu.

Auch auf die Frage der Grünen-Abgeordneten nach der Entsorgung der Abfallprodukte hat das Umweltministerium eine Antwort: Der Walzzunder werde zur Weiterverarbeitung an die Zementindustrie abgegeben. Wohin, darüber gebe es allerdings keine Nachweispflicht.

Die Grünen-Abgeordnete Katja Meier kritisierte derweil, dass am 30. Dezember keine Schadstoffmessungen stattgefunden hatten. „Auch wenn Schwefelwasserstoff ein natürlich vorkommendes Produkt ist, ist es deshalb nicht von vornherein ungefährlich. Schwefelwasserstoff ist eben nicht nur übelriechend, sondern auch hochgiftig und brennbar und daher aus meiner Sicht durchaus als ‚schädlicher Stoff‘ einzuordnen.“ Eine Aussage, der Frank Jürgen Schaefer vehement widerspricht. „In dem Zusammenhang wird suggeriert, dass schon kleinste Mengen hochgradig toxisch seien. Dies ist nicht der Fall.“ Schwefelwasserstoff entstehe bei jeder Verdauung und Verwesung von organischen Substanzen, werde also zu jeder Zeit von jedem Lebewesen verursacht. „Die im Dezember bei Feralpi freigesetzten Mengen waren weder gesundheitsschädlich noch hoch toxisch.“

zur Startseite