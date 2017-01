Fenstersturz am Asylheim Eine 19-Jährige fällt aus dem obersten Stockwerk des Hauses in der Macherstraße. Jetzt ermittelt die Polizei.

Das Asylbewerberheim in Kamenz. © Archivfoto: Wolfgang Wittchen

Mit einem Großaufgebot sind Polizei und Rettungskräfte am Mittwoch gegen 15.30 Uhr zum Asylbewerberheim in der Kamenzer Macherstraße gerufen worden. Hier war eine 19-Jährige Asylbewerberin aus Syrien aus einem oberen Stockwerk gestürzt. Sie erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und kam sofort in ein Krankenhaus. Der Sturz geschah auf der rückwärtigen Seite zum Flugplatz hin, sodass es zu keinem öffentlichen Auflauf kam.

Wie und warum das Mädchen aus dem Fenster gefallen ist, muss nun ermittelt werden. Dabei geht es auch um den Ausschluss einer möglichen Fremdeinwirkung. Sämtliche Zimmer des Heimes sind während der Untersuchungen versiegelt worden. Der Kriminaldienst ist vor Ort und setzt auch spezielle Technik ein, um die Ursache für das tragische Ereignis mit schweren Folgen zu ermitteln. (SZ)

zur Startseite