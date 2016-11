Fenstergitter rausgerissen

Hubschrauber sucht nach Vermisstem

Struppen. Nach einem 56-Jährigen aus Struppen hat die Polizei am Sonntag gesucht. Der Mann hatte am Vormittag seine Wohnung verlassen und war seitdem verschwunden. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suchmaßnahmen. Die Beamten fanden den Vermissten am Abend in einem Waldstück bei Struppen-Siedlung. Er musste medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.