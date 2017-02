Fensterfest statt Richtfest Die ehemalige Leninschule wird zu einem Wohnhaus umgebaut. Nicht nur damit geht die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt neue Wege.

Ertugrul Atar (vorn) und Daniel Lorenz von der Firma Haba Bau sind in der ehemaligen Leninschule in Döbeln Ost II mit dem Trockenbau beschäftigt. Die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt lässt die Räume zu Zwei- und Dreiraumwohnungen umbauen. © André Braun

Er habe in vielerlei Hinsicht umdenken müssen, sagt der geschäftsführende Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt (WGF) Stefan Viehrig. Während viele die ehemalige Leninschule in Döbeln Ost II aufgrund ihres schlechten Zustandes abreißen wollten, sah er für das Gebäude eine Zukunft, in die er investieren wollte. Zehn Jahre habe es letztendlich gedauert, bis der Umbau für rund 3,5 Millionen Euro begann. Und nun hat er schon zum zweiten Mal die Traditionen des Baus brechen müssen. „Wir durften keinen Spatenstich machen, weil das Gebäude schon stand. Jetzt dürfen wir kein Richtfest feiern, weil das Gebäude schon stand“, begründet Viehrig, weshalb er zum Fensterfest eingeladen hat. Denn die Fenster verschließen die äußere Hülle. „Sie bringen Wärme ins Haus“, meint der Geschäftsführer. Grund genug, zum Sektglas zu greifen und mit Planern und Bauleuten auf den ersten großen Bauabschnitt anzustoßen.

Seit September vergangenen Jahres wurde etwa ein Drittel des Gebäudes abgerissen. In dem verbleibenden Teil sind täglich etwa 20 Arbeiter verschiedener Gewerke zugange. Außen wurden zwei Aufzüge angebaut. Innen erfolgt ein umfangreicher Trockenbau. In der einen oder anderen vorhandenen Wand gibt es jetzt eine Türöffnung. Kaum eine der alten Wände musste weichen. Dafür kommen viele neue dazu. „Aus einem früheren Klassenraum wird in etwa eine Zweiraumwohnung“, erklärt Detlef Buschmann-Wölk, Projektleiter beim Generalauftragnehmer B & O Wohnungswirtschaft Chemnitz.

Die alten Böden sind raus, die Tapeten ab. Die Trockenbauer kommen gut voran. „In Kürze kommt der Estrich rein, danach die Decken“, beschreibt Buschmann-Wölk die nächsten Schritte. Die Arbeiten lägen gut im Plan. Die für Ende August vorgesehene Schlüsselübergabe an die WGF sei realistisch.

Für die 24 barrierefreien Zwei- und Dreiraumwohnungen mit einer Größe zwischen 56 und 77 Quadratmetern gibt es bereits 18 Mieter. Die restlichen sechs hofft Viehrig, unter den 25 Interessierten auf der Warteliste der WGF zu finden. Neben den Wohnungen entsteht im Untergeschoss eine Begegnungsstätte. „Mit einem kleinen Clubrat wollen wir versuchen, das gesellschaftliche Leben im Wohngebiet zu aktivieren“, meint der Geschäftsführer.

Er verlässt sich darauf, dass die Bauarbeiter pünktlich fertig werden – oder sogar etwas früher. Denn die WGF will den Park, der das Gebäude umgeben soll, noch gestalten, bis dort am 16. September das erste WGF-Parkfest steigt. Auch der Weihnachtsmarkt am 2. Dezember soll in dem Park stattfinden. Als besonderen Höhepunkt kündigt Stefan Viehrig eine menschliche Pyramide über mehrere Etagen an.

