Fenster und Türen teurer Für die Sanierung des Napoleonhauses wird ein Nachschlag benötigt.

Das Napoleonhaus in Waldheim wird umfassend saniert. © André Braun

Für die Tischlerarbeiten im Stadt- und Museumshaus Waldheim, auch Napoleonhaus genannt, hat der Technische Ausschuss in seiner letzten Sitzung einen Nachtrag von etwa 12 900 Euro beschlossen.

„Die Aufarbeitung der Außentür auf der Straßenseite war nicht möglich, deshalb erfolgte in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde eine Neuanfertigung“, erläuterte Michael Wittig, Fachbereichsleiter Ordnung und Bauverwaltung. Zudem seien bei der Aufarbeitung der Außentür, die zum Hof führt, umfangreiche Schnitzarbeiten erbracht worden. Diese Leistungen konnten erst nach Freilegung der Originaltür definiert werden.

Für den Innenausbau des Napoleonhauses gab es ebenfalls zwei Beschlüsse. So wurde die Planungsleistung im Wert von knapp 50 000 Euro an das Ingenieurbüro Becker in Waldheim vergeben. Die Verlegung des Bodenbelags mit Naturstein übernimmt die Firma Hoch- und Ausbau Waldheim. Der Auftrag hat einen Wert von knapp 47 000 Euro. Die Arbeiten sollen in dieser Woche beginnen. (DA/fk)

