Felsenstadt und Wüste Im Kamenzer Malzhaus wird am Mittwoch eine Ausstellung von Wolfgang Wittchen offiziell eröffnet.

Wolfgang Wittchen stellt im Malzhaus aus. © Rene Plaul

Die Fotoausstellung „Farbenspiel im Wüstensand“ wird ab 17. August bis zum 29. Oktober in der Stadtgeschichtlichen Sammlung im Kamenzer Malzhaus gezeigt. Die Vernissage dazu findet bereits am Mittwoch, dem 16. August, um 19 Uhr statt. Im Sonderausstellungsbereich nimmt der Fotograf die Besucher mit auf eine Reise in die berühmte Felsenstadt Petra und in die Wüste Wadi Rum in Jordanien. Vor fast neun Jahren war der Kamenzer dort. Er hatte die Reise bei einem Fotowettbewerb der SZ gewonnen.

Erst jetzt hatte er die Zeit gefunden, das etwa 1000 Fotografien umfassende Material für eine Ausstellung aufzuarbeiten. Entstanden sind farbenprächtige, auch großformatige Aufnahmen jenseits des touristischen Mainstreams. Insbesondere haben ihn neben den Menschen vor Ort auch die Licht -und Farbstimmungen inspiriert. Das gibt er nun an den Besucher weiter. (SZ)

zur Startseite