Felsen bei Freital werden gesichert Die nächste Baustelle mit Ampel an der Straße von Freital nach Tharandt steht bevor.

Zwischen Freital und Tharandt wird nächste Woche gebaut. © dpa

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Autofahrer, die zwischen Freital und Tharandt unterwegs sind, müssen sich auf weitere Behinderungen einstellen. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Lasuv mitteilte, finden demnächst an der Strecke Felssicherungsarbeiten statt. Zur Herrichtung der provisorischen Baustellenzufahrt wird daher im Zeitraum vom 23. bis 27. Oktober die Straße halbseitig gesperrt. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr.

Gebaut wird in Fahrtrichtung Tharandt am rechtsseitigen Hang oberhalb der Straße. In einer Entfernung von 8 bis 20 Metern zur Fahrbahn wird ein sogenannter Steinschlagschutzzaun errichtet. Er hat eine Länge von 190 Metern und soll verhindern, dass loses Gestein auf die Straße fällt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende November dauern. Die Kosten betragen rund 80 000 Euro und werden vom Freistaat Sachsen getragen.

Der in dem Bereich verlaufende Brüderweg, der sich auf halber Höhe von Freital nach Tharandt windet, ist von den Arbeiten nicht betroffen. Wie das Lasuv weiter mitteilte, wird der Zaun im Hang zwischen Straße und Wanderweg angelegt.

Auf der Staatsstraße zwischen Freital und Tharandt gibt es seit Monaten Behinderungen wegen des Baus eines Radweges. Zuletzt war die Verbindung in den Herbstferien zwei Wochen lang voll gesperrt. Für Verärgerung bei den Autofahrern sorgte vor allem die großräumige Umleitung über Kesselsdorf und Grumbach. Die Arbeiten an Radweg und Straße sind mittlerweile weitestgehend abgeschlossen.

