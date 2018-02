Felix Siegemund ist Sachsenmeister Der 14-jährige Kamenzer holt in Demitz-Thumitz den Titel in der Altersklasse U 18.

Diese Szene zeigt deutlich, warum Felix Siegemund (oben) sich am Wochenende den Sachsenmeistertitel gesichert hat. © Tobias Heinrich

Judo. Am Wochenende fanden die Sachsenmeisterschaften der Nachwuchskämpfer unter 18 und unter 21 Jahre in Demitz-Thumitz statt. In beiden Altersklassen hatten sich sieben Sportler vom PSV Kamenz für diese Titelkämpfe qualifiziert. Insgesamt traten 230 Judoka aus 40 Vereinen im Kampf um die begehrten Medaillen auf die Tatami.

In der Gewichtsklasse bis 55 kg dominierte der 14-jährige Kamenzer Felix Siegemund. Mit blitzschnell angesetzten Fußwürfen beförderte er seine Gegner rücklings auf die Tatami und erhielt Ippon. Insgesamt benötigte er nur 60 Sekunden, um seine drei Kontrahenten buchstäblich von der Matte zu fegen und sich den Meistertitel zu sichern.

Piet Preller vom PSV erreichte das Finale der U 18 bis 66 kg. Hier unterlag er dem Chemnitzer Yakagi Asmolatov nach einem harten Kampf und holte sich Silber. Bronze gab es für den Kamenzer Fred Lange in der U 21 bis 90 kg. Er besiegte den Radeberger Christian Vogel. Nun folgt am 17. Februar die Mitteldeutsche Meisterschaft. (ase)

