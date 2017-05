Felix Matheus gewinnt Stechen Der Mochauer liegt nach dem Sieg mit seinem Team auch in der Einzelwertung vorn.

Bei Intersport Schmidt nahm das Team Hagen seinen Preis entgegen. © Dietmar Thomas

Der DA-Fußball-Tipp-Wettbewerb 2016/17 ist Geschichte. Spannend wie selten zuvor verlief dieser und so musste zum zweiten Mal überhaupt ein Stechen über den Gesamtsieg entscheiden. Dieses wurde beim DFB-Pokalfinale Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund mit drei Fragen zum Spiel ausgetragen.

Die beiden Finalkontrahenten sagten jeweils richtig voraus, dass das Spiel nach 90 Minuten endet. Nicht auf der Rechnung hatten beide Ousmane Dembélé als ersten Torschützen. So musste die Frage nach dem Ergebnis die Entscheidung bringen und da hatte Felix Matheus mit 2:1 das richtige getippt und ist dadurch mit dem Hauch eines Tores Vorsprung der DA-Fußballfachmann 2016/17“, denn Uwe Borchan mit 3:1 ganz knapp daneben. Ganz auf der sicheren Seite ist in dieser Bonusrunde übrigens Sven Kallenbach gewesen, der alle drei Fragen richtig beantwortete und sich über einen 25-Euro-Gutschein für das Sportangebot des WelWel freuen kann.

Freuen können sich aber auch die restlichen Mitspieler, denn am 13. Juni wird es ab 18 Uhr auf dem Sportplatz in Neudorf die traditionelle Saisonabschlussfeier geben. Anmeldungen dazu müssen bis 9. Juni in der DA-Sportredaktion telefonisch (719421) oder per Mail (DA.Sport@ddv-mediengruppe.de vorliegen. (DA)

Abschlusstand

Einzel nach Stechen: 1. Matheus, Felix (Mochau) 233*; 2. Borschan, Uwe (Leisnig) 233; 3. Ueberschär, Gerhard (Waldheim) 224; 4. Krause, Gunter (Naunhof) 223; 5. Hagen, Beate (Leisnig) 222; 6. Hummitzsch, Klaus (Leisnig) 221; 7. Gebhardt, Udo (Ziegra) 220; 8. Brade, Benito (Döbeln) 219; 9. Rudelt, Frank (Döbeln) 218; 10. Kießig, Helmut (Hartha) 217.

Team: Im Herzen vereint (Mochau) 229; 2. Team Hagen (Leisnig) 219; 3. Die Muldentaler (Roßwein) 211; 3. Die Himmelblauen (Ziegra) 211; 5. 1. FCSuperCat (Döbeln) 206

