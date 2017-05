Feldküchenduell nur noch alle zwei Jahre? Mangels Teilnehmern wurde das Duell auf Oktober verlegt. Es ist nicht das einzige Problem der Feuerwehrhistoriker.

Detlef Bender (53) ist Chef der Roßweiner Feuerwehrhistoriker. Für sein Hobby pendelt der Radebeuler gern die 40 Kilometer in die Muldestadt. Immerhin weiß er selbst sehr genau, wie dringend der Verein „Manpower“ braucht. Den lediglich fünf aktiven Mitgliedern fällt es zunehmend schwerer, die Technik in Schuss und sauber zu halten sowie Einnahmen zu erwirtschaften. © André Braun

Nur zwei Teilnehmer hatten sich für das Roßweiner Feldküchenduell Mitte Mai angemeldet. „Mit uns wären wir drei gewesen. Ein Teilnehmer ist dann krankheitsbedingt noch ausgefallen“, schildert Detlef Bender, der Chef der Roßweiner Feuerwehrhistoriker. Der Verein richtet das Fest aus. Die Mitglieder planen nun, die Veranstaltung am 1. Oktober nachzuholen – dann hoffentlich mit mehr Beteiligung.

Bereits im Vorjahr mussten die Roßweiner das Feldküchenduell im Frühjahr ausfallen lassen. Schon 2016 gab es zu wenige Interessierte, die Veranstaltung wurde auf Herbst verschoben. „Wir überlegen jetzt, ob wir das Feldküchenduell nur noch alle zwei Jahre anbieten“, sagt der Vereinschef, der bei der Berufsfeuerwehr in Dresden-Übigau arbeitet. Das Problem sind nicht nur die fehlenden Teilnehmer. Auch die Besucher kommen oft nur kurz zum Essen und seien dann schnell wieder weg. „In Roßwein ist es schwer“, sagt Bender. Er würde sich wünschen, dass die über 80 Vereine der Stadt mehr zusammenhalten. Und er hofft auf mehr Unterstützung der Stadtverwaltung. Bender denkt zum Beispiel an einen Trödelmarkt zum Feldküchenduell oder eine Oldtimer-Ausstellung während des Blumenmarktes, die gemeinsam organisiert werden könnten.

Um das Bergrennen im Juli brauchen sich die Radfahrer keine Sorgen machen. Trotz aller Sorgen des Vereins solle die Veranstaltung stattfinden, sichert Detlef Bender zu. „Nur die Versorgung haben wir abgegeben“, sagt der 53-Jährige. Die Organisation liegt allerdings weiterhin in den Händen der Feuerwehrhistoriker. Diese hatten den Termin für das Rennen, das bereits zum elften Mal stattfindet, allerdings noch einmal verschieben müssen. Ursprünglich vorgesehen war der 2. Juli. Am selben Tag startet jedoch der Motor-GP auf dem Sachsenring. Neuer Termin ist daher der 9. Juli. Start für die Zweirad-Oldtimer ist am Etzdorfer Berg in Roßwein. Zugelassen sind alle älteren Motorräder, Gespannfahrzeuge und Mopeds bis zum Baujahr 1990. Anmeldungen sind vor dem Start 11 Uhr möglich.

Derzeit gehören 24 Mitglieder zum Verein Feuerwehrhistorik Roßwein. „Die Zahl ist stabil“, sagt Bender. Zu den richtigen Aktiven gehören laut dem Vereinschef fünf Mitglieder. „Wir haben eben zum Beispiel auch zwei Lkw-Fahrer dabei. Die sind viel unterwegs“, erklärt der 53-Jährige, der aus Radebeul kommt. Er selbst ist 2009 nach Roßwein gekommen, weil er sich für die Feuerwehrhistorik interessiert hat. Die knapp 40 Kilometer zwischen seiner Heimat und dem Hobby sind für ihn keine nennenswerte Entfernung. Der Verein erfahre viel Unterstützung, benötige jedoch mehr „Manpower“, damit auch Arbeiten wie Kehren oder Scheiben putzen einmal durchgeführt werden können.

Kein Geld für Hochwasserschutz

Doch nicht nur daran fehlt es den Feuerwehrhistorikern. Auch finanziell ist die Lage schwierig. Vor allem, seit 2015 nicht mehr ohne Weiteres die historischen Fahrzeuge aus dem Museum geholt werden dürfen. Grund dafür sei eine Neuregelung bei den Kurzzeitkennzeichen, sagt Bender. Diese werden für fünf Tage erteilt, damit die Fahrzeuge auch außerhalb des Museums gefahren werden dürfen. Nun ist eine Hauptuntersuchung für die Kurzkennzeichen notwendig. Doch die kostet Geld. „Über 100 Euro für einen Lkw“, schildert Bender. Zwar gebe es, so Bender, Sponsoren, doch die Fahrzeuge gehörten zum großen Teil nicht dem Verein, sondern sind dort nur untergestellt. „Sie gehören dem Zeithainer Verein an, von dem wir nur eine Arbeitsgruppe sind“, erklärt er. Um die 20 Fahrzeuge stehen an der Stadtbadstraße, hinzu kommen einige Anhänger sowie historische Feuerwehrausrüstung.

Um die Vereinskasse zumindest etwas zu bereichern, vermietet der Verein im Winter freie Stellplätze im Museum an der Stadtbadstraße. Drei davon wurden zwischen November und April auch genutzt. „Das hilft wenigstens etwas“, sagt der 53-Jährige. Doch die Einnahmen reichen bei Weitem nicht aus, um die 2 000 Euro Eigenanteil zu decken, die für den Hochwasserschutz notwendig sein. Die Sicherung der Eingangstüren bis Höhe Fensterbrett wäre dringend notwendig für das Museum, das unmittelbar an der Freiberger Mulde liegt. „Dann bleibt der Dreck hoffentlich draußen“, sagt Detlef Bender.

Von Mai bis Oktober hat das Feuerwehrmuseum Roßwein jeden Sonntag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

