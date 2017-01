Feinstaubbelastung in Zittau hält an In den letzten sechs Tagen war der Feinstaub-Grenzwert in Zittau fünfmal zu hoch. Das reicht aber noch lange nicht, um offiziell etwas dagegen zu tun.

Mit solchen Anlagen können Feinstaub-Werte gemessen werden. © dpa

Zittau. Die Feinstaubbelastung in der Zittauer Region hält an. Laut Daten des Bundesumwelt-ministeriums ist der zulässige Grenzwert von Partikeln mit einer Größe von zehn Mikrometern an fünf der letzten sechs Tage zum Teil deutlich überschritten worden.

Am höchsten war er am Sonnabend mit 109 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das ist mehr als das Doppelte des Grenzwertes von 50 Mikrogramm. An drei der Tage wurde an der Station in Zittau-Ost der höchste Wert in Sachsen, an den anderen beiden der zweithöchste gemessen. Bevor die Behörden Abwehrmaßnahmen prüfen müssen, darf der Grenzwert an 35 Tagen überschritten werden.

In diesem Jahr war das bis zum Dienstag an sechs, im ganzen Jahr 2016 an acht Tagen der Fall. Die deutschen Grenzwerte sind allerdings umstritten. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt deutlich niedrigere.

Abgesehen von der Ursache der Verschmutzung liegt die hohe Belastung an der Wetterlage. Solange das Hochdruckgebiet bleibt, ist kaum mit Wind zu rechnen, der den Feinstaub verteilt. Die kleinen Partikel in der Luft können vom Körper nicht gefiltert werden und stehen unter anderem im Verdacht, Krebs auszulösen. Experten empfehlen, an solchen Tagen möglichst in Gebäude zu bleiben. (szo/tm)

