Feinstaubbelastung in Görlitz sinkt

Ein Wissenschaftler misst mit einem mobilen Messgeraet die Feinstaubbelastung. © norbert millauer

Die Feinstaubbelastung in Görlitz ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Das geht aus offiziellen Daten des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) hervor. Wurde der Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter in der Görlitzer Messstelle 2012 noch an 29 Tagen überboten und 2014 sogar an 34, so wurde eine solch hohe Konzentration an Feinstaub 2015 nur noch an 23 und im vergangenen Jahr sogar nur an 14 Tagen registriert.

Dramatisch ist die Lage, wenn der Grenzwert an 35 Tagen im Jahr überschritten ist. (SZ)

