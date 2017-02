Feinstaubalarm in Bautzen Die Werte liegen aktuell doppelt so hoch wie eigentlich erlaubt. Wenn sich die Situation auf Dauer nicht entspannt, drohen künftig sogar Fahrverbote.

© Claudia Hübschmann

In Bautzen sind in den vergangenen Tagen die Grenzwerte beim Feinstaub erneut überschritten worden – und das teilweise sehr deutlich. Laut den Messungen des Amtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie waren die Werte am Sonntag und Montag sogar um mehr als das doppelte überschritten wurden. Bereits seit Tagen hat die Stadt mit der dicken Luft zu kämpfen. Die Experten von der Behörde hatten angesichts der dreckigen Luft empfindlichen Menschen sogar dazu geraten, auf Ausdauersport im Freien zu verzichten.

Dass die Menschen in der Stadt derzeit nicht zu tief durchatmen sollten, liegt an der Wetterlage. Durch den Wind wird verdreckte Luft aus Polen herangeweht. Zuvor hatte die Hochdruckwetterlage ein Ausbreiten des hier produzierten Feinstaubs behindert. Deshalb werden an der Messstation an der Stieberstraße bereits seit Mitte Januar erhöhte Werte registriert.

Insgesamt wurden die Feinstaubgrenzwerte dieses Jahr in Bautzen bereits an zehn Tagen übertroffen. Laut den gesetzlichen Regelungen dürfen die Obergrenzen aber nur an 35 Tagen im Jahr überschritten werden. Andernfalls müssen betroffene Kommunen Gegenmaßnahmen ergreifen. Denkbar sind Fahrverbote für Laster, aber auch die Einführung einer Umweltzone, wie es sie etwa bereits in Leipzig gibt. In diesen Zonen dürfen Autos ohne die grüne Plakette nicht mehr fahren. (SZ/sko)

