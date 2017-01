Feinstaub-Schock im Elbtal

Sieht schön aus, sorgt aber für hohe Feinstaubbelastung: Silvesterfeuerwerk in Dresden © kairospress

Dicke Luft herrschte zum Jahreswechsel im Dresdner Elbtal. Raketen, Fontänen und Blitzknaller haben die Feinstaubbelastung auf Spitzenwerte schnellen lassen.



Am Neustädter Bahnhof wurden um Mitternacht 556 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen, teilt das sächsische Landesumweltamt mit. Das ist mehr als zehnmal so viel wie üblich. Mit knapp über 400 Mikrogramm lagen die Konzentrationen am Hauptbahnhof und an der Bergstraße ebenfalls deutlich zu hoch. Feinstaubpartikel sind so klein und leicht, dass sie durch die Luft schweben, eingeatmet werden und tief in die Lunge gelangen, wo sie die Schleimhaut reizen.



Hoher Luftdruck und wenig Wind hätten im Flachland dazu geführt, dass das Silvesterfeuerwerk zu solch hohen Werten führte, so Behördensprecherin Karin Bernhardt. Immerhin erreichte die Feinstaubkonzentration gegen 7 Uhr am Neujahrsmorgen wieder normale Werte. Seit 2005 gilt in Europa eine Feinstaubgrenze. An höchstens 35 Tagen im Jahr darf der Tagesdurchschnitt höher als 50 Mikrogramm sein. Nach der Silvesternacht sind in Dresden nur noch 34 Tage übrig. (SZ/sr)

