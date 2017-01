Feinstaub-Entwarnung an der Bergstraße

Die kalten Temperaturen sorgen nicht nur für glatte Straßen. Auch die Umweltexperten geben Alarm, und bei den Feinstaubwerten der Luft. Die ausgeprägte Hochdruckwetterlage über Sachsen sorgt dieser Tage für eine hohe Luftbelastung, teilt das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit. In Verbindung mit Emissionen aus Industrie, Heizung und Verkehr werde die Belastung zusätzlich erhöht. So sei der Tagesgrenzwert für Feinstaub in der vergangenen Woche an acht der 20 automatischen Messstationen in Sachsen überschritten worden.

Für die drei Dresdner Stationen gibt das Amt jedoch Entwarnung. Die stehen an der Bergstraße, am Bahnhof Neustadt sowie an der Winckelmannstraße. Werden dort über 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen, gibt es Alarm. Nur an 35 Tagen pro Jahr darf dies passieren. An der Bergstraße lag der Wert in der vergangenen Woche bei 47, am Bahnhof Neustadt bei 46 und an der Winckelmannstraße bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. (SZ/acs)

