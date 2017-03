Feines aus Häkelgarn Zwei Freundinnen haben eine besondere Handarbeitstechnik entwickelt. Ihr Angebot ist gefragt.

Lysann Schroth stellt mit einer besonderen Handarbeitstechnik filigrane Deko-Elemente her, die man unter anderem im Wohnladen auf der Heringstraße und in Weißenberg kaufen kann. © Carmen Schumann

Die filigranen Teilchen sind nicht gehäkelt, aber auch nicht geklöppelt. Ostereier, Weihnachtsengel oder Glöckchen entstehen unter den geschickten Händen von Lysann Schroth aus feinem Häkelgarn, das mit einer komplizierten Steck-Technik auf Styropor-Körpern angeordnet wird. Das Ganze wird mit eine Festiger eingestrichen und dann zum Trocknen aufgestellt. Nach dem Aushärten können die 3-D-Körper noch mit Glitzersteinen, Federn oder Perlen dekoriert werden.

Erfunden hat die Wahl-Bautzenerin Lysann Schroth diese Handarbeitstechnik zusammen mit ihrer Freundin Kristin Retzlaff aus Weißenberg. Die beiden kennen sich seit ihrer Schulzeit, denn sie wohnten damals beide in Kotitz. 2012 waren sie beide in der Elternzeit. Inspiriert von ähnlichen Handarbeitstechniken, wie sie sie in der Slowakei gesehen hatten, fingen die beiden Freundinnen in dem Jahr damit an, Glöckchen herzustellen. Eigentlich mehr zur eigenen Freude. Doch die filigranen Teile fanden schnell viele Liebhaber. Deshalb haben die beiden eine Firma unter dem Namen „Traumglöckchen“ gegründet. Inzwischen ist die Nachfrage nach den hübschen Deko-Elementen so groß geworden, dass sie seit dem vergangenen Jahr sogar zwei Mitarbeiterinnen auf 450-Euro-Basis beschäftigen können. Alle Beteiligten arbeiten von zu Hause aus. „Wir können nur so viele Aufträge annehmen, wie wir auch schaffen“, sagt Lysann Schroth. So kann es vorkommen, dass zum Beispiel für eine Hochzeit 50 Serviettenringe angefertigt werden sollen. Die feinen leichten Kunstwerke sind gerade für die Dekoration einer Hochzeitstafel sehr beliebt.

Gehäkelt wird nach Feierabend

„Wir haben alle noch einen Hauptberuf“, sagt Lysann Schroth, die in einer Solar-Firma arbeitet. Das heißt, „genadelt“ wird nach Feierabend, oder am Wochenende. Die Deko-Elemente, die Lysann Schroth und Kristin Retzlaff herstellen, wurden erstmals in der Weihnachtszeit im Elektrofachhandel Klinner in Weißenberg verkauft. Der Zuspruch war sehr gut, sodass mittlerweile die Teilchen auch im Wohnladen auf der Heringstraße oder im Herrnhuter Sterne-Laden in Herrnhut angeboten werden. Für weitere Angebote, die kleinen Kunstwerke in Bautzener Geschäften anzubieten, sind die beiden Frauen offen.

www.traumgloeckchen.de

