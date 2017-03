Fein Getöpfertes hat auch seinen Preis Vom langweiligen Klumpen zur schönen Vase – der 12. Tag der offenen Töpferei findet in Radebeul großen Anklang.

Die Keramikerin Sabine Herrmann bei der Arbeit an der Töpferscheibe in Ihrer Werkstatt in Altkötzschenbroda 24. © Norbert Millauer

Es hat schon etwas Magisches, wenn man Sabine Herrmann dabei beobachtet, wie sich in ihren Händen ein gerade noch langweiliger Klumpen Ton in eine schöne Vase oder einen Krug verwandelt. Da wundert es auch nicht, dass am Wochenende zum bundesweit 12. Tag der offenen Töpferei viele Menschen davon Gebrauch machten, der Töpfermeisterin in ihrem Atelier „Ton in Ton“ auf dem Dorfanger in Altkötzschenbroda einfach mal bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.

„Ich sammle zwar kein Geschirr, aber die Herstellung fasziniert mich jedes Mal aufs Neue“, sagte Peter Schröder, der mit seiner Frau Anna vorbeigekommen war. Sobald irgendwo getöpfert werde, gehe er beispielsweise im Urlaub gern in die entsprechenden Geschäfte.

„Ich wollte eigentlich auch an einem Töpferkurs teilnehmen, sobald ich Rentner bin, habe es bisher aber noch nicht geschafft“, sagte Schröder, der zum ersten Mal den Tag der offenen Töpferei besuchte und sich unter anderem für braune Krüge interessierte.

Sabine Herrmann freute sich sichtlich über die zahlreichen Gäste in ihrem Laden und erklärte ihre Philosophie. „Mir liegt vor allem die Nachhaltigkeit am Herzen. Das Geschirr soll höchsten Ansprüchen genügen und auch, wenn es regelmäßig in den Geschirrspüler, die Mikrowelle oder den Backofen kommt, nach 20 Jahren noch wie am ersten Tag aussehen“, sagte Herrmann und ergänzte: „Diese Qualität hat natürlich ihren Preis.“ Wer hingegen im Handel Dinge wie zum Beispiel Tassen für zwei Euro kaufe, müsse wissen, dass die im Zweifelsfall von vietnamesischen Kindern hergestellt worden sind, kritisierte die Töpfermeisterin Billigprodukte.

Den Menschen, die am Sonnabend und Sonntag bei ihr in die Werkstatt kamen, war dieser Zusammenhang bewusst und sie waren auch willig, etwas mehr Geld auszugeben. „Beliebt waren heute schöne Einzelstücke wie Übertöpfe oder ein dekorativer Brottopf“, sagte Herrmann, die ansonsten auf den Trend zur bauchigen Tasse verwies, die vermehrt nachgefragt werde.

Konkurrenz ist übrigens unter den Töpfern kein Problem. „Wir ergänzen uns eher, weil wir ja alle Unikate schaffen“, sagte Herrmann.

zur Startseite